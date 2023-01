Lãnh đạo NATO: Sẽ có thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine để chiến thắng

Tờ The New York Times mới đây nhận định rằng Kyiv và các đồng minh phương Tây đang phải đương đầu với một vấn đề hóc búa: các máy bay không người lái mà Nga sử dụng rẻ hơn nhiều so với tên lửa phòng không Ukraine dùng để chống lại chúng.