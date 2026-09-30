Lãnh đạo phường phải trực tiếp giải phóng mặt bằng, sẽ kiểm điểm nếu trả lại vốn

Sáng 30.9, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn phía nam tỉnh Quảng Trị, trong đó có dự án đường 2 đầu cầu dây văng sông Hiếu (cầu An Lạc).

Dự án có tổng mức đầu tư 175 tỉ đồng, trong đó hơn 105,6 tỉ đồng dành cho giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài 904 m, nối đường Trần Hưng Đạo với đường Bà Triệu ở phía nam cầu An Lạc.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành và giải ngân toàn bộ vốn trước ngày 31.12.2026. Tuy nhiên, đến nay giá trị thi công mới đạt 53%. Phường Đông Hà mới bàn giao 550 m mặt bằng, còn 354 m chưa được bàn giao.

Kiểm tra dự án đường 2 đầu cầu dây văng sông Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (hàng đầu tiên, bên phải) đốc thúc địa phương phải sớm giải phóng mặt bằng ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Đông Hà, còn 33 trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong đó, 13 trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15.10. Phường đang hoàn thiện phương án đối với 20 trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.

Ông Bùi Hoàng Phương yêu cầu phường Đông Hà tập trung giải phóng mặt bằng, trong đó 13 trường hợp đã đồng thuận phải hoàn thành trước ngày 15.10. Với các trường hợp còn lại, phường phối hợp Công an tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, phương án bồi thường, tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, chủ đầu tư phải huy động máy móc, nhân lực để thi công ngay khi có mặt bằng sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Đông Hà phải trực tiếp vào cuộc. Nếu để phải trả lại vốn, ông sẽ báo cáo Bí thư Tỉnh ủy để kiểm điểm, kỷ luật.

Không thể vừa xây kè vừa hút cát

Cũng trong sáng 30.9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án kè bờ tây sông Thạch Hãn và bờ bắc sông Vĩnh Phước có tổng mức đầu tư khoảng 170 tỉ đồng.

Dự án gồm gần 7 km kè và 1,6 km đường giao thông, khởi công tháng 4.2026, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Đến nay, giá trị thực hiện ước khoảng 2,2 tỉ đồng.

Theo UBND phường Đông Hà, thời gian qua nhiều phương tiện thường xuyên hút cát tại sông Thạch Hãn, khu vực ngã ba sông Hiếu - sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước. Tình trạng này được cho là làm thay đổi địa hình, ảnh hưởng đến lòng sông, bờ sông và công trình kè đang thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra hiện trường dự án xây kè ẢNH: THANH LỘC

UBND phường Đông Hà cho biết khoảng 400 m bờ sông bị sạt lở, ảnh hưởng dự án kè phía tây sông Vĩnh Phước, khiến chủ đầu tư phải điều chỉnh thiết kế.

Tại hiện trường, ông Bùi Hoàng Phương yêu cầu xử lý tình trạng này, nhấn mạnh không thể để một bên xây kè, một bên hút cát. Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương cùng các địa phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý việc khai thác, hút cát.