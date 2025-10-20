Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lãnh đạo TP.HCM họp mặt văn nghệ sĩ khu căn cứ T.Ư Cục miền Nam

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/10/2025 07:20 GMT+7

Sáng 19.10 tại Trung tâm Hội nghị 272, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động với các văn nghệ sĩ khu căn cứ T.Ư Cục miền Nam. Tham dự buổi gặp mặt có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức… cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành khác.

Ở R - căn cứ T.Ư Cục miền Nam, đóng tại khu vực Tân Biên, Tây Ninh, giáp biên giới Campuchia giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, từng quy tụ nhiều gương mặt văn nghệ sĩ lừng lẫy như Trần Hữu Trang, Lý Văn Sâm, Giang Nam, Hoài Vũ, Nguyễn Văn Bổng, Anh Đức, Hồ Bông, Nguyễn Quang Sáng, Huỳnh Phương Đông, Trang Thế Hy, Diệp Minh Tuyền... Và ở R, cũng đã ra đời nhiều ca khúc cách mạng còn mãi đến hôm nay.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các văn nghệ sĩ đã từng sống và chiến đấu trong lửa đạn vẫn thắp sáng niềm tin tất thắng. "Những tiếng hát, lời thơ, nét cọ của các cô chú chính là vũ khí sắc bén để có hòa bình hôm nay cho dân tộc. Các tác phẩm không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn là di sản tinh thần, nguồn cảm hứng bất tận cho văn nghệ sĩ hôm nay trong sáng tạo và phụng sự Tổ quốc", bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định.

Lãnh đạo TP.HCM họp mặt văn nghệ sĩ khu căn cứ T.Ư Cục miền Nam- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (giữa) cùng các đồng nghiệp giao lưu tại buổi họp mặt

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tham gia buổi giao lưu, dù tuổi đã cao, nghệ sĩ Hồng Cúc vẫn nhớ như in vai diễn đầu tiên ở R khi hóa thân vào người mẹ ấn tượng trong Đâu có giặc là ta cứ đi. Một vở diễn mà theo bà, "xuống với dân tìm hiểu thấy hiệu quả trong nhận thức thanh niên hơn cả mấy tháng đi tuyên truyền".

Ôn lại kỷ niệm xưa, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bày tỏ ông quá hạnh phúc khi may mắn còn sống tới ngày hôm nay, có dịp hội ngộ những người đồng đội tuổi 18 - 20 thời ấy, giờ đã U.70 - U.80, thậm chí có người gần 100 tuổi. "Thời kháng chiến, mơ ước của chúng tôi là mong đất nước sớm thống nhất nên chấp nhận tất cả mọi hy sinh gian khổ. Giờ sống trong hòa bình, lại vẫn tiếp tục cống hiến và làm việc trong khả năng của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh trong kỷ nguyên mới", tác giả ca khúc Đất nước bộc bạch.


Xem thêm bình luận