Lãnh đạo TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tối 8.10, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa).

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phụ trách theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, gửi vòng hoa viếng.



Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thành kính viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trong sổ tang, ông Nguyễn Phước Lộc viết: Kính viếng, chia buồn sâu sắc với Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ đình Vĩnh Nghiêm trước sự ra đi của Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, trưởng sơn môn Trung Hậu: Thích Trí Tịnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc chia buồn sâu sắc với Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn công tác dâng hương kính viếng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Phước Lộc viết sổ tang và chia buồn với các đệ tử của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ẢNH: NHẬT THỊNH





Cũng trong tối 8.10, đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cùng đại diện sở, ngành đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn dâng hương viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo cáo phó của Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 ngày 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Phật tử viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ nhập quan cử hành lúc 16 giờ ngày 8.10. Kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ viếng bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày.

Lễ truy niệm được cử hành lúc 5 giờ ngày 12.10, sau đó cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 đường Phan Chu Trinh (phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay. Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM. Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.



