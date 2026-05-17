Lãnh đạo và người nhà xuống tiền tỉ mua cổ phiếu

Một số lãnh đạo và người nhà các doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu trong tháng 5. Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) vừa thông báo bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua hơn 42,75 triệu cổ phiếu SBT trong tháng 5, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này. Số lượng cổ phiếu này dự kiến được nhận chuyển nhượng từ bà Huỳnh Bích Ngọc (mẹ của bà My) và Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 20.5 đến ngày 18.6. Trước đó, bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT bằng phương thức giao dịch thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán.

Hiện bà Đặng Huỳnh Ức My nắm giữ hơn 86,4 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 9,32% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do bà nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 129,24 triệu cổ phiếu, tương đương 13,93% vốn điều lệ. Còn bà Huỳnh Bích Ngọc sau giao dịch sẽ giảm sở hữu từ gần 82,9 triệu cổ phiếu SBT (9,14%) về gần 67,9 triệu cổ phiếu (7,49%).

Tương tự, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) công bố đăng ký giao dịch mua cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KBC trong thời gian từ 11.5 đến ngày 9.6 với mục đích đầu tư cá nhân. Nếu mua thành công, bà Kim Thanh sẽ nâng sở hữu từ 390.226 cổ phiếu (tỷ lệ 0,051%) lên mức 8,39 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 0,891%). Để mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, bà Kim Thanh sẽ ước chi ra hơn 256 tỉ đồng. Bà hiện là mẹ của Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - thành viên HĐQT Kinh Bắc và ông Đặng Nguyễn Nam Anh hiện là Phó tổng giám đốc. Bà Kim Thanh là vợ cũ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) công bố bà Phạm Thị Nhung - thành viên HĐQT VPBank vừa mua vào thành công 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8.5 đến ngày 13.5 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Nhung đã tăng sở hữu cổ phiếu VPB từ gần 46,1 triệu cổ phiếu (0,58% vốn) lên gần 76,1 triệu cổ phiếu (0,96% vốn). Giao dịch này hoàn thành sớm hơn thời gian đăng ký mua trước đó là từ ngày 8.5 đến ngày 7.6. Ước tính bà Nhung đã chi ra hơn 830 tỉ đồng...