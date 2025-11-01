Lãnh sự Canada: Ngoại giao thể hiện hình ảnh đa dạng, hòa nhập của đất nước

Lãnh sự Holly Jacobs tự hào là một trong những gương mặt của Canada ảnh: ngọc dương

Trong lúc trả lời phỏng vấn về chủ đề di cư an toàn và du học Canada, Lãnh sự Jacobs tỏ ra hứng thú đối với câu hỏi của Báo Thanh Niên về việc bằng cách nào Canada thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong ngành ngoại giao. Bản thân bà Jacobs là người chuyển giới và đứng đầu văn phòng phụ trách di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) tại Việt Nam đặt ở TP.HCM. IRCC chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ hồ sơ thị thực (visa) nhập cảnh Canada trên toàn quốc.

"Tôi nghĩ rằng mọi thứ bắt đầu từ việc Canada là một xã hội đa văn hóa, và điều đó được phản ánh rõ nét trong những giá trị cốt lõi của nền công vụ nói chung. Toàn bộ bộ máy hành chính của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng con người và trân trọng sự đa dạng", bà giải thích.

Bà cho biết, theo thời gian, khái niệm đa dạng ngày càng được mở rộng. Ban đầu, khái niệm này bao gồm cộng đồng người nói tiếng Anh, tiếng Pháp và người bản địa ở Canada. Thế nhưng, giờ đây, Canada đã trở thành một xã hội vô cùng đa văn hóa. Bản thân Lãnh sự Jacobs là con của những người nhập cư, có cha mẹ là di dân từ Hà Lan đến Canada. Bà cho rằng chính môi trường ấy đã tạo ra một không gian thuận lợi để hình thành một nền công vụ đa dạng.

"Ngành ngoại giao, vốn là một phần của hệ thống công vụ, cũng phản ánh tinh thần đó. Dĩ nhiên, quá trình thúc đẩy đa dạng và hòa nhập vẫn đang tiếp diễn. Thế nhưng, nếu bạn nhìn vào những người đang đại diện cho Canada ở nước ngoài, bạn sẽ thấy điều đó rõ ràng. Tổng lãnh sự của tôi là một phụ nữ, và bà rất tự hào khi là phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Chúng tôi đều tự hào khi được trở thành gương mặt đại diện cho Canada, không chỉ bởi vì chúng tôi có thể nối kết với người Canada, mà còn bởi chúng tôi có thể tìm thấy sự đồng điệu với người dân ở những quốc gia nơi mình công tác", theo lãnh sự.

Tháng 12.2023, Ủy ban Thường trực Đối ngoại và Thương mại Quốc tế Thượng viện Canada công bố báo cáo tên gọi "Hơn cả một nghề nghiệp - Nhu cầu của Canada về một nền ngoại giao thế kỷ 21". Trong đó, ủy ban nhấn mạnh mục tiêu Canada cần nỗ lực xây dựng một ngành ngoại giao đa dạng theo nghĩa rộng nhất.

Báo cáo nêu rõ hoạt động đối ngoại của Canada nên phản ánh sự đa dạng về địa lý, đồng thời đại diện cho bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc của đất nước. Ngành này cũng cần tạo cơ hội hòa nhập cho những nhóm người vốn ít được đại diện trong xã hội, có thể kể đến người bản địa, người khuyết tật và thành viên của cộng đồng 2SLGBTQI+.

Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp ngành ngoại giao Canada trở nên công bằng, gần gũi hơn với mọi tầng lớp trong xã hội, đồng thời thể hiện hình ảnh một quốc gia cởi mở và tôn trọng sự khác biệt trên trường quốc tế.

Bà Jacobs nói: "Sự hòa nhập là điều vô cùng quan trọng. Với chúng tôi, đó không phải là một chính sách nhất thời, mà đã trở thành một phần gắn liền trong các giá trị và đạo đức của quốc gia. Tôi có thể nói rằng: "Canada có nhiều gương mặt, và tôi tự hào là một trong số đó".