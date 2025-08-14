Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lào Cai khai trừ Đảng phó bí thư xã uống rượu lái xe tông 11 người

Phan Hậu
Phan Hậu
14/08/2025 19:00 GMT+7

Tỉnh ủy Lào Cai kỷ luật khai trừ Đảng ông Lò Văn Minh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, vì hành vi lái xe sau khi uống rượu bia tông gây tai nạn khiến 1 người chết, 10 người bị thương.

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Lào Cai, sau khi xem xét vụ việc ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư thường trực xã Phong Dụ Thượng, lái xe khi đã sử dụng rượu bia, gây tai nạn nghiêm trọng tối 11.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất kỷ luật người này bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Lào Cai khai trừ đảng Phó bí thư xã uống rượu lái xe tông 11 người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tối 11.8 khiến 1 người chết, 10 người bị thương

ẢNH: MXH

Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lò Văn Mạnh.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 11.8, ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái xe ô tô Toyota Fortuner biển số 21C-1927 từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng trên địa bàn để dự chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng.

Chiếc xe do ông Lò Văn Mạnh điều khiển đã tông vào 11 người. Trong đó, 1 người chết, là cháu P.D.K (8 tuổi, trú tại thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng) và 10 người khác bị thương.

Phó bí thư xã ở Lào Cai uống rượu lái xe biển xanh tông 11 người

Nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286 mg/lít khí thở. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản báo cáo Tỉnh ủy Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan nghiêm túc chấn chỉnh, phổ biến ngay đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa. 

Khám phá thêm chủ đề

khai trừ đảng Phó bí thư Lào Cai nồng độ cồn uống rượu bia
