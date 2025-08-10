Đường dây 500 kV Vĩnh Yên - Lào Cai phải hoàn thành vào ngày 19.8

Bất chấp nắng nóng như đổ lửa, trên công trường vị trí móng cột VT404 (xã Thái Hòa) và VT369 (xã Dân Chủ), các lực lượng vẫn tranh thủ từng phút, từng giờ đưa dự án về đích.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Thái Hòa Nguyễn Văn Huy cho biết từ khi dự án triển khai, thanh niên tình nguyện (TNTN) của xã đã tham gia tuyên truyền, kiểm kê cây cối, tài sản trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ, TNTN tiếp tục hỗ trợ tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản. Trong giai đoạn cuối, TNTN tập trung giúp các hộ dân tận thu nông lâm sản, phát quang hành lang tuyến ở các khoảng néo (vị trí giữa 2 cột điện), hỗ trợ tối đa cho lực lượng thi công.

Theo anh Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Dân Chủ, đến ngày 9.8, Đoàn thanh niên xã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ cây lâm nghiệp đều được chặt hạ, thu hoạch xong, bàn giao hành lang tuyến được dọn sạch sẽ.

Theo T.Ư Đoàn, trong Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Đoàn thanh niên xã ở tỉnh Phú Thọ, Lào Cai thành lập 31 đội hình TNTN đi tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Ngoài ra, từ ngày 10.7 - 8.8 (tính từ thời điểm T.Ư Đoàn và EVN tổ chức lễ phát động đợt thi đua), EVN đề nghị 24/31 đoàn xã tổ chức đội hình TNTN hỗ trợ tháo dỡ công trình, nhà cửa, vật kiến trúc và phát quang hành lang tuyến. Đến nay, 21 đoàn xã đã tháo dỡ được 33 công trình nhà ở, công trình chăn nuôi, nhà kho; hoàn thành chặt hạ cây cối, phát quang hành lang tuyến 25 khoảng néo, đang triển khai 6 khoảng néo khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên lực lượng thi công Ảnh: Phan Hậu

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí móng tại 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; chi trả tiền cho 170/213 hộ dân; 113/213 hộ di chuyển ra ngoài hành lang tuyến. Dự án hoàn thành rải và kéo dây 22/242 khoảng néo, đang thi công kéo dây 23/242 khoảng néo và vẫn còn 197 khoảng néo chưa thi công. Giai đoạn cao điểm tới đây, EVN cần huy động lực lượng lớn hơn.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định Đoàn thanh niên 31 xã có dự án đi qua sẵn sàng lực lượng, tập trung hỗ trợ tối đa. "T.Ư Đoàn cam kết với Thủ tướng Chính phủ, EVN cần huy động bao nhiêu TNTN cũng sẵn sàng huy động, đáp ứng đầy đủ để góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ", anh Huy nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có vai trò đặc biệt giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên hệ thống điện quốc gia, thúc đẩy phát triển KT-XH; phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ ở các tỉnh miền Bắc.

Trước đây, dự án được dự kiến hoàn thành sau 2 năm, nhưng tại lễ khởi công vào tháng 3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN rút ngắn tiến độ, hoàn thành trong 6 tháng; yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, EVN, nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ quyết tâm hoàn thành dự án càng sớm càng tốt.

"Đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, đã tập trung trọng tâm, trọng điểm thì càng phải tập trung trọng tâm, trọng điểm hơn nữa. Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đến ngày 19.8 này phải hoàn thành dự án", Thủ tướng nói.

Cũng theo Thủ tướng, 10 ngày còn lại sẽ là giai đoạn "tổng tiến công" và "dứt khoát phải đưa dự án về đích" và yêu cầu EVN tiếp tục huy động các lực lượng: quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ… hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị ở những khu vực công trường phương tiện vận chuyển không tiếp cận được; đẩy nhanh tiến độ phát quang hành lang tuyến, hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản.

Thủ tướng chỉ đạo lập ngay tổ chỉ huy tiền phương, giao Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An làm tổ trưởng, Tổng giám đốc EVN làm tổ phó thường trực, các thành viên gồm 2 Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Lào Cai; 2 Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo Quân khu 2. Căn cứ nhu cầu nhân lực cụ thể trên từng vị trí công trường, EVN trực tiếp huy động, điều phối các lực lượng hỗ trợ cho đến khi hoàn thành dự án.