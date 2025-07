Ứng phó khẩn cấp bão số 3, EVN chỉ đạo 'dừng các hoạt động chưa cần thiết'

Sau khi có các công điện của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng vừa chỉ đạo các đơn vị triển khai loạt biện pháp nhằm ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (Wipha).

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ. "Tuyệt đối không được chủ quan. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất", Công điện số 4702 của EVN nêu.

Với các đơn vị thủy điện, EVN yêu cầu tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn; chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia/Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ/đơn hồ. Tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu. Đặc biệt, bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

EVN chỉ đạo trường hợp xả lũ khẩn cấp, phải bố trí lực lượng để kịp thời xử lý tình huống mất an toàn có thể xảy ra ẢNH: THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Với các đơn vị lưới điện, Tập đoàn yêu cầu củng cố lưới điện, xử lý các tồn tại, gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ bị sự cố; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra. Tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập sâu tại các trạm, tuyến đường dây qua vùng núi dốc, ven sông suối, đặc biệt chú ý khu vực có địa hình xung yếu hoặc đã từng có tiền sử sạt lở.

Đặc biệt, khi có ảnh hưởng của thiên tai gây mất điện cần nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, sớm khôi phục điện đảm bảo an toàn cho các khách hàng, đặc biệt là các phụ tải quan trọng, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; tuyệt đối không đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra, xác minh đầy đủ điều kiện an toàn tại hiện trường.

Ngoài ra, Công điện của EVN cũng lưu ý các đơn vị nhiệt điện cần tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không làm ảnh hưởng đến môi trường; dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện khi các địa phương thực hiện lệnh cấm biển.

Các Ban Quản lý dự án cần kiểm tra công trường, theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tổ chức ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị trên công trường, đặc biệt tại các dự án nguồn điện như nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch và dự án lưới điện như đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên...

Trước đó, Bộ Công thương gửi Công điện 4702 và 5380 chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 3 Wipha.