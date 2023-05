Lao mình xuống dòng nước sâu để cứu 4 người đuối nước

Hành động dũng cảm này nhận vô vàn lời khen từ nhiều người và cư dân mạng.

C HÚNG TÔI NHƯ TỪ CÁI CHẾT TRỞ VỀ

Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an H.Nam Giang (Quảng Nam) vừa biểu dương và trao quà đến anh Lê Văn Hội (36 tuổi, ở thôn Hà Ra, TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang). Anh Hội là người đã dũng cảm lao mình xuống suối cứu sống 4 người trong một gia đình.

Công an H.Nam Giang khen thưởng, trao quà cho anh Hội vì hành động dũng cảm

Chuyện xảy ra vào một tuần trước khi gia đình bà Lê Thị Hương (41 tuổi, ngụ TT.Thạnh Mỹ) đến tắm suối Công Đoàn. Khi đang đứng trên bờ thì đứa con 5 tuổi của bà Hương không may trượt chân ngã xuống vùng nước sâu. Thấy vậy người dì ruột của bà Hương là bà Bùi Thị Tám xuống bồng cháu bé kéo lên nhưng cũng bị chìm do không biết bơi. Phát hiện sự việc, bà Hương liền lao tới để kéo hai bà cháu lên nhưng cũng chìm theo. Chồng bà Hương lao tới ứng cứu và cùng chìm dần xuống nước do không biết bơi.

Trong tình thế quá nguy hiểm, anh Lê Văn Hội đang đứng trên bờ, không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, lặn tìm thế đẩy người dì, chồng, con của bà Hương vào bờ trước. Khi đưa được 3 người lên bờ an toàn, anh Hội tiếp tục quay ra cứu bà Hương nhờ vậy mà gia đình bà đã may mắn thoát chết.

Cán bộ Công an H.Nam Giang trao đổi với anh Lê Văn Hội về việc cứu 4 người đuối nước

"Sau khi lên được bờ, cả gia đình chưa hết bàng hoàng, chưa kịp hỏi tên người cứu mình thì anh Hội đã rời đi. Lúc về nhà, tôi tìm hiểu thông tin, hỏi han bạn bè, khi tìm trên Facebook thì thấy một tài khoản có hình đại diện của anh Hội, xác định đây là người cứu cả gia đình thoát chết, tôi đã kết nối để trò chuyện. Sau đó, gia đình tôi đã tìm đến nhà anh để cảm ơn" bà Hương kể.

"Anh Hội là ân nhân của gia đình tôi. Anh Hội không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh, nhanh trí cứu đuối nước đúng cách và kịp thời. Thật sự gia đình tôi biết ơn anh ấy rất là nhiều. Sau chuyến đi chơi hôm đó, chúng tôi như từ cái chết trở về. Tôi mong hành động đẹp, dũng cảm của anh Hội sẽ được nhân lên nhiều trong cuộc sống" bà Hương bày tỏ.

C HỈ MUỐN GIÚP NGƯỜI TRONG THẦM LẶNG

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Văn Hội cho biết hôm đó anh chở vợ và con gái 3 tuổi từ nhà sang nhà người thân và ra suối để chơi và tắm. "Khi tôi đang chơi đùa cùng con gái thì nghe tiếng hô hoán kêu cứu, nhìn xuống suối thấy nhiều người đang chới với, không có nhiều thời gian để suy nghĩ nước sâu hay cạn. Mọi ý nghĩ của tôi chỉ dồn vào việc làm sao để kịp tiếp cận, cứu kịp các nạn nhân vào bờ", anh nhớ lại.

Theo anh Hội, sau khi cứu và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn, anh đã nhờ một số người dân đến động viên những người gặp nạn, rồi âm thầm dẫn vợ và con gái nhỏ ra về. "Nói thật thì việc mình làm chưa có gì lớn lao cả. Tôi chỉ muốn giúp người trong thầm lặng mà thôi. Bản thân khá bất ngờ khi những người mà tôi cứu đã tìm đến cảm ơn. Tôi không mong được trả ơn gì cả, chỉ cần tất cả an toàn đó là món quà giá trị nhất đối với tôi", anh Hội cười hiền, nói.

Thiếu tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đánh giá cao hành động dũng cảm cứu người của anh Lê Văn Hội. "Đây là việc không phải ai cũng có thể làm được. Bởi để cứu cùng lúc 4 người đưa vào bờ an toàn rất khó và nguy hiểm. Ngay sau khi nghe tin, đơn vị đã biểu dương, động viên và trao quà đến anh Hội vì hành động dũng cảm này. Tôi mong rằng hành động dũng cảm này sẽ nhân rộng để lan tỏa hơn nữa trong toàn xã hội" thiếu tá Thanh nói.

Theo thiếu tá Thanh, Đội sẽ tham mưu cho Trưởng công an H.Nam Giang làm thủ tục đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, động viên và nhân rộng tấm gương dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Lê Văn Hội. Ngoài ra, sẽ trao đổi cùng Tỉnh đoàn làm thủ tục đề nghị T.Ư Đoàn tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh.