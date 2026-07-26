Lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục, bác sĩ theo chăm sóc đến tận Ấn Độ

Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 25.7, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã hồi phục và được xuất viện. Đây được xem là một kỳ tích y khoa khi người bệnh đã hồi phục gần như hoàn toàn sau khi chạm đến "lằn ranh sinh tử".

Theo BS.CK2 Trần Thanh Linh - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, hiện bệnh nhân đã có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân; các chỉ số nhịp tim, huyết áp đều ổn định.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử một bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân trên chuyến bay trở về Ấn Độ, tiếp tục theo dõi cho đến khi bàn giao cho cơ sở y tế nước bạn.

