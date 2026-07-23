Bệnh viện Chợ Rẫy: Nơi bệnh nhân ung thư tái hợp, tiếp thêm sức mạnh cho nhau

"Ung thư không thể lấy đi khát vọng sống"

Trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh, chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (48 tuổi, ở Gia Lai) rời giường, vươn vai, giãn cơ rồi cúi xuống xỏ giày. Không phải cung đường dài hay vạch đích của một giải chạy, chị vẫn chạy từng vòng ngắn dọc hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy trong những ngày chờ phẫu thuật ung thư vú.

Chị Hương có một tình yêu đặc biệt với bộ môn chạy bộ. Cuối năm 2023, khi chị đang háo hức chuẩn bị chinh phục giải 75 km thì nhận kết quả mắc ung thư vú.

Trong thời gian điều trị, chị Hương vẫn tham gia giải chạy khi sức khỏe cho phép ẢNH: NVCC

“Tôi chỉ sợ mình không còn đủ thời gian bên những người thân yêu, không thể cùng các con đi qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời và phải bỏ dở những cung đường còn chưa kịp chinh phục”, chị bộc bạch.

Chính tình yêu của gia đình đã giúp chị lấy lại tinh thần. Chị tự nhắc chính mình: “Chừng nào cơ thể còn có thể vận động thì chừng đó mình vẫn còn rất nhiều hy vọng”.

Ngay cả khi đang chờ phẫu thuật, chị vẫn tập vài động tác yoga nhẹ rồi chạy trên hành lang bệnh viện. Ban đầu, những người bệnh nhìn chị bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dần dần, một số người cũng đứng dậy đi bộ, vận động nhẹ và nói rằng họ đã bớt sợ hãi và lạc quan hơn.

Chị Hương trải qua 1 ca phẫu thuật và 6 đợt hóa trị. Có những ngày cơ thể đau nhức, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm yên. Thế nhưng, khi sức khỏe cho phép, chị vẫn tham gia các giải chạy bộ tại TP.HCM, Nha Trang, Phan Thiết, An Giang… với các cự ly 10 km, 15 km, 21 km. Mỗi bước chạy, chị lại tự nhủ: "Ung thư có thể lấy đi một phần cơ thể nhưng không thể lấy đi ý chí và khát vọng sống".