‘Ghế máy bay hạng thương gia’ và 'tiếp viên hàng không' ở Bệnh viện Chợ Rẫy

"Ghế máy bay hạng thương gia" ở khu Hóa trị

Trong tiếng nhạc du dương tại khu Hóa trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), khoảng 9 giờ và 15 giờ mỗi ngày, chiếc xe đẩy của nhân viên công tác xã hội lăn qua từng dãy ghế truyền thuốc. Bánh, sữa, nước ấm, kẹo, túi nôn, chăn ấm… được xếp ngay ngắn trên xe.

Nhân viên vừa đẩy xe vừa dừng lại bên từng chiếc ghế, nhẹ nhàng hỏi: “Con mời cô chú uống sữa, ăn bánh ạ”, “Cô chú cần gì cứ gọi con nghen”.

Nhân viên công tác xã hội phục vụ bệnh nhân tại khu Hóa trị, Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ở khu Hóa trị, những chiếc ghế truyền thuốc được ví như “ghế máy bay hạng thương gia”. Cách gọi ấy khởi nguồn từ sự quan tâm của PGS-TS Nguyễn Tri Thức (nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế) dành cho bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị. Nhiều bệnh nhân cũng dí dỏm gọi các nhân viên công tác xã hội là những “tiếp viên hàng không” đặc biệt.

Ngả người trên chiếc ghế êm, chị Trần Thúy Hồng (47 tuổi, ở Cà Mau) duỗi thẳng chân, kéo tấm chăn lên ngang bụng. “Vừa nghe tôi bảo lạnh, các cô liền lấy mền đắp cho tôi. Lần nào lên đây tôi cũng được chăm sóc chu đáo”, chị nói.

Đầu năm 2026, chị Hồng phát hiện mắc ung thư trực tràng. Sau hơn 10 năm ly hôn, chị làm nghề tóc ở quê nuôi 2 con ăn học. Từ ngày phát bệnh, công việc gần như phải gác lại, trong khi chi phí điều trị chồng chất.

“Tôi từng muốn bỏ cuộc vì không đủ tiền điều trị. Nhưng khi đến bệnh viện, thấy nhiều bệnh nhân như mình vẫn cố gắng, lại được nhân viên công tác xã hội động viên, tôi có thêm động lực chữa bệnh”, chị bộc bạch.

Nhân viên công tác xã hội chuẩn bị bánh, sữa, nước... cho bệnh nhân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ở dãy ghế đối diện, bà Phạm Ngọc Thanh (62 tuổi, ở TP.HCM) bẻ từng miếng bánh nhỏ, nhâm nhi khi thuốc vẫn truyền vào cơ thể. Chiếc bánh vừa được một “tiếp viên” mang đến trở thành “bữa ăn xế” giữa buổi điều trị kéo dài.

Dịp tết năm 2026, bà phát hiện mắc ung thư gan. Tin dữ khiến cả gia đình chết lặng. Từ đó, cuộc sống của bà gắn với những đợt hóa trị, phẫu thuật rồi xạ trị nối tiếp.

Nhắc đến 2 con, bà Thanh xót xa: “Tôi đau vì bệnh một phần nhưng xót con đến mười phần. Chúng nó còn công việc, còn gia đình, vậy mà phải gác lại hết”.

Giữa những ngày chống chọi với bệnh tật, sự chăm sóc của nhân viên công tác xã hội khiến bà thấy ấm lòng hơn. “Túi nôn luôn có sẵn trong tầm tay nên mỗi khi buồn nôn, tôi không còn lúng túng nữa”, bà nói.

Nhân viên công tác xã hội tận tình trao bánh, sữa cho bệnh nhân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ở một góc phòng, ông Lê Văn Thành (56 tuổi, quê Đồng Tháp) mệt rã sau đợt truyền thuốc, nằm thiếp đi trên ghế. Khi nhân viên mang bánh, sữa và kẹo đến, ông chỉ lấy vài viên kẹo làm dịu vị đắng trong miệng.

Ông Thành phát hiện mắc ung thư thực quản vào tháng 4.2026. Ông cười hiền, bảo chuyến đi bớt nhọc khi được ngả lưng trên chiếc ghế êm ái, lại có vài viên kẹo ngọt sau truyền thuốc.

Cả đời ông chưa từng được tổ chức sinh nhật. Nghe nhân viên sẽ tặng thiệp, chúc mừng bệnh nhân có ngày sinh trùng lịch truyền thuốc, ông thoáng ngạc nhiên.

“Nếu có một tấm thiệp đúng ngày sinh nhật thì hạnh phúc biết mấy”, ông nói.

“Liều thuốc” đặc biệt cho bệnh nhân

Từ 6 giờ 30 sáng, chị Ngô Thị Thanh Thương, nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt tại khu Hóa trị. Chị lần lượt chuẩn bị bánh, sữa, nước ấm, kẹo, túi nôn, chăn ấm... lên xe đẩy trước khi người bệnh bắt đầu những đợt truyền thuốc trong ngày.

Sau đó, chị rà lại danh sách bệnh nhân, đánh dấu những người có ngày sinh trùng với lịch điều trị để chuẩn bị từng tấm thiệp và móc khóa mang logo Bệnh viện Chợ Rẫy làm quà.

Chị Thanh Thương ân cần hỗ trợ bánh, sữa cho bệnh nhân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Chị Thương vừa đi vừa hỏi thăm từng người. Chị luôn tự nhắc mình phải cố gắng “không bỏ sót một ai”. Nhiều bệnh nhân đã quen với tiếng bánh xe lăn trên nền phòng. Chỉ cần thấy chiếc xe đến gần, họ liền vui vẻ gọi: “Con ơi, cho cô xin miếng nước uống thuốc”.

Gắn bó với công việc này từ năm 2020, chị Thương vẫn nhớ lần cùng đồng nghiệp bí mật chuẩn bị sinh nhật cho một bệnh nhân ung thư đang truyền thuốc.

Nhận tấm thiệp và món quà nhỏ, ông vui đến mức “nhảy khỏi ghế truyền thuốc”, rồi lập tức gọi điện khoe với con gái rằng mình vừa có một sinh nhật ngay giữa bệnh viện. Một bệnh nhân ngồi gần đó bật cười trêu: “Lần sau chắc tôi phải khai gian ngày sinh quá”.

Chị Thương vừa trao bánh, sữa vừa động viên bệnh nhân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hoạt động hỗ trợ người bệnh tại khu Hóa trị được triển khai từ năm 2020, xuất phát từ sự quan tâm của PGS-TS Nguyễn Tri Thức (nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế).

Từ đó, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã cải tạo xe đẩy, bố trí nước ấm, bánh và sữa… Trong quá trình phục vụ, nhân viên nhận thấy bệnh nhân buồn nôn, lạnh run hoặc đắng miệng do tác dụng không mong muốn của thuốc. Vì vậy, xe đẩy được bổ sung túi nôn, chăn, kẹo và tổ chức sinh nhật người bệnh.

Kệ sách hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân và thân nhân tại khu Hóa trị ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Hiển, dù giá trị vật chất không lớn, mỗi sự hỗ trợ đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm và có thêm động lực tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, chăm sóc tinh thần là một “liều thuốc” đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với người bệnh, song hành với các phương pháp điều trị chuyên môn.

Từ quan điểm đó, Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc người bệnh từ những nhu cầu gần gũi nhất. Tại khu Hóa trị, những chiếc ghế truyền thuốc được ví như “ghế máy bay hạng thương gia”. Người bệnh có thể ngả ghế nghỉ ngơi trong thời gian truyền thuốc, nghe nhạc, nhận bánh, sữa, kẹo và các vật dụng cần thiết.

Theo bác sĩ Việt, những hỗ trợ ấy không chỉ làm vơi bớt sự nặng nề trong quá trình điều trị mà còn giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng. Bởi đôi khi, những điều rất đỗi bình thường với người khỏe mạnh lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với người đang điều trị.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi vì mục đích bảo vệ danh tính nhân vật. Việc sử dụng hình ảnh trong bài đã được sự đồng ý của nhân vật.