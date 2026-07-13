Hai giờ giành sự sống cho nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ lật ca nô ở Phú Quốc, chiều 13.7, nạn nhân nam 49 tuổi nguy kịch nhất hiện đã được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu và phương án dự phòng.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đội ngũ chuyên gia mang theo trang thiết bị đến thẳng Phú Quốc. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, trên nền bệnh đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ phải đối mặt với một bài toán tiến thoái lưỡng nan. Đó là để cứu trái tim khỏi nhồi máu, bắt buộc phải dùng thuốc kháng đông, nhưng thuốc kháng đông lại có thể khiến tình trạng xuất huyết não diễn biến nặng hơn, đẩy bệnh nhân đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn.