Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hai giờ giành sự sống cho nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc
Video Sức khỏe

Hai giờ giành sự sống cho nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô Phú Quốc rơi vào lằn ranh sinh tử với đa chấn thương, xuất huyết não và nhồi máu cơ tim. Ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định cân não. Sau 2 giờ can thiệp nghẹt thở, bệnh nhân đã có bước ngoặt hồi phục ngoạn mục.

Liên quan đến vụ lật ca nô ở Phú Quốc, chiều 13.7, nạn nhân nam 49 tuổi nguy kịch nhất hiện đã được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn bằng đường hàng không với hệ thống hồi sức chuyên sâu và phương án dự phòng.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đội ngũ chuyên gia mang theo trang thiết bị đến thẳng Phú Quốc. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, trên nền bệnh đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp.

Hai giờ giành sự sống cho nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Các bác sĩ phải đối mặt với một bài toán tiến thoái lưỡng nan. Đó là để cứu trái tim khỏi nhồi máu, bắt buộc phải dùng thuốc kháng đông, nhưng thuốc kháng đông lại có thể khiến tình trạng xuất huyết não diễn biến nặng hơn, đẩy bệnh nhân đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn.

Tin liên quan

Vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đoàn khách Ấn Độ có 105 người

Vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đoàn khách Ấn Độ có 105 người

Liên quan đến vụ lật ca nô tại đặc khu Phú Quốc, khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử nạn, theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, tổng cộng đoàn khách này có 105 người.

Phú Quốc siết chặt toàn bộ hoạt động đường thủy sau vụ lật ca nô

Khám phá thêm chủ đề

Lật ca nô ở Phú Quốc nạn nhân lật ca nô Bệnh viện Chợ Rẫy phú quốc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận