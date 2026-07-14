Lật ca nô ở Phú Quốc: TP.HCM hoàn tất đưa 15 thi thể về Ấn Độ

Sáng 14.7, thông tin từ Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết đến chiều 13.7, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM hoàn tất thủ tục bàn giao, đưa thi thể các nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc (An Giang) lên chuyến bay về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình.

Theo Sở Ngoại vụ TP.HCM, sau khi xảy ra vụ tai nạn lật ca nô ở Phú Quốc ngày 11.7, các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao đã khẩn trương phối hợp tỉnh An Giang và các bộ ngành, tích cực hỗ trợ Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ thực hiện bảo hộ công dân Ấn Độ gặp nạn và giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng TP.HCM phối hợp đưa thi thể nạn nhân về Ấn Độ ẢNH: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Ngay trong chiều 11.7, Sở Ngoại vụ TP.HCM thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ pháp lý và tiếp đón thân nhân nạn nhân. Đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam xử lý kịp thời các thủ tục lãnh sự, hậu sự và hỗ trợ thân nhân nạn nhân.

Tối 12.7, thi thể 15 nạn nhân được chuyển từ Phú Quốc về TP.HCM và bảo quản tại Trung tâm Pháp y TP.HCM, tổ công tác của Sở Ngoại vụ đã trực tiếp phối hợp xử lý thủ tục.

Sở Ngoại vụ TP.HCM cũng đã hỗ trợ thủ tục nhập cảnh cho thân nhân nạn nhân, đồng thời làm việc với các bệnh viện, đơn vị pháp y và đơn vị dịch vụ được phía Ấn Độ ủy quyền, bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản, bàn giao và hồi hương các thi thể nạn nhân diễn ra nhanh chóng, đúng quy định pháp luật, phù hợp với phong tục, tín ngưỡng và yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và Sở Ngoại vụ TP.HCM tiễn biệt các nạn nhân tại sân bay ẢNH: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đánh giá cao sự phối hợp kịp thời, chuyên nghiệp, trách nhiệm và nhân văn của các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có các đơn vị của Bộ Ngoại giao, tỉnh An giang, đặc khu Phú quốc.

Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết trong thời gian tới, sở cùng Cục Lãnh sự tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam để hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ thân nhân người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.