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    Lật ghe giữa dòng nước xiết, thiếu niên 14 tuổi bám bụi tre chờ cứu

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Khi chiếc ghe bị lật giữa sông Kỳ Lộ đang chảy xiết, thiếu niên 14 tuổi bám vào bụi tre chờ cứu. Nhận tin báo, các thành viên đội cứu hộ dùng phao bơi ra đưa em vào bờ an toàn.

    Ngày 22.9, UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân đã đưa thành công một thiếu niên chèo ghe bị lật trên sông Kỳ Lộ vào bờ an toàn.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, khi nhận tin báo của người dân về việc có em nhỏ bị lật ghe trên sông Kỳ Lộ, đang bám vào bụi tre, anh Lê Minh Tuấn (42 tuổi, ở xã Đồng Xuân) và các thành viên trong Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân đã có mặt để ứng cứu.

    Thót tim cảnh cứu hộ thiếu niên bị lật ghe, bám bụi tre trên sông Kỳ Lộ - Ảnh 1.

    Đội cứu hộ khẩn cấp xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) lao xuống dòng nước xiết, giải cứu thành công thiếu niên bị lật ghe trên sông Kỳ Lộ

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đã dùng phao bơi đến khu vực bụi tre nơi thiếu niên đang mắc kẹt và đưa vào bờ an toàn. Qua xác minh, thiếu niên gặp nạn trên sông Kỳ Lộ là em H.V.P (14 tuổi, ở xã Đồng Xuân).

    Theo ông Tuấn, thiếu niên này chèo ghe một mình trên sông Kỳ Lộ. Lúc được cứu, em này còn cầm cần câu cá trên tay. Thiếu niên đã dùng ghe của người dân để ở trên bờ và chèo ra sông.

    Do mưa lớn, nước sông chảy xiết nên khi ghe ra giữa dòng thì bị lật. May mắn có 2 người câu cá trên bờ phát hiện và báo tin.

    Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân do anh Tuấn làm trưởng nhóm, hiện có 18 thành viên. Đội hoạt động hoàn toàn tự nguyện với tinh thần hỗ trợ bà con, không thu bất kỳ chi phí nào.

    Trước đó, đoạn clip ghi lại cuộc cứu hộ trên sông Kỳ Lộ được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, thiếu niên bám chặt vào bụi tre giữa dòng nước chảy xiết. Từ bờ, một người đàn ông lập tức bơi ra tiếp cận em.

    Ít phút sau, các thành viên khác của đội cứu hộ mang theo phao cùng bơi ra hỗ trợ. Giữa dòng nước chảy mạnh, mọi người phối hợp đưa thiếu niên rời khỏi bụi tre và vào bờ an toàn. Đoạn clip nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng.

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