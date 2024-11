Với thủ đoạn vẽ bản thiết kế sai lệch để tăng số phòng cho thuê, một nhóm 5 nghi phạm đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là vụ án phức tạp, trong đó các nghi phạm đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Lật tẩy chiêu bán căn hộ ‘ảo’ ở TP.HCM, lừa đảo hơn 40 tỉ đồng

Ngày 6.11.2024, thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt giữ các nghi phạm để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, vợ chồng nghi phạm Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (chủ sở hữu của tòa nhà tại 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã nhận được giấy phép xây dựng từ tháng 6.2020.

Theo giấy phép, công trình được phê duyệt gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Tuy nhiên, nghi phạm Mai Thái An đã yêu cầu hai nghi phạm Bùi Văn Vinh và Mạc Vũ Toàn vẽ lại thiết kế với số tầng vượt quy định, tạo thêm 12 phòng không có thực.

Do căn nhà đã thế chấp ngân hàng và không thể công chứng, Mai Thái An cùng Bùi Văn Vinh đã lập mưu thông qua Công ty Phú Quý do Vinh làm giám đốc để ký tên làm chứng, tạo lòng tin cho khách hàng. Đặc biệt, nghi phạm Mai Thái An còn hợp tác với Công ty Bảo Nam và Công ty Phú Quý để tìm khách hàng.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm này đã khiến hàng chục khách hàng bị lừa khi ký hợp đồng thuê dài hạn 50 năm cho những căn hộ "ảo".

Với các thủ đoạn tinh vi, vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã ký gần 60 hợp đồng cho thuê dài hạn, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 42 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tầng lầu thứ 6 không có thật của tòa nhà (tức tầng xây dựng thêm) cũng đã được cho thuê 9 lần, thu về 8,3 tỉ đồng.

Đến năm 2023, khi Công ty Phú Quý dừng môi giới, nghi phạm Mai Thái An đã thuê Trần Cát Tường làm giám đốc của một công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa để đứng tên trên hợp đồng.

Công ty này đã ngừng hoạt động và bị đóng mã số thuế từ tháng 9.2023, tuy nhiên Trần Cát Tường vẫn tiếp tục ký làm chứng cho nhiều hợp đồng thuê căn hộ. Ngoài ra, Mai Thái An còn cùng lúc ký hợp đồng với nhiều khách hàng cho cùng một căn hộ.