Lẩu cá chuẩn vị của người Hoa ở Sài Gòn, không ăn sẽ tiếc vì quá ngon

Nếu ở TP.HCM, khi nhắc đến các quán lẩu cá, chắc ai cũng có một "quán tủ được nhớ mặt đặt tên", bởi lẩu cá ở đây vô vàn, nhưng theo đúng chuẩn vị của người Hoa và do người Hoa làm chủ thì không hẳn ai cũng biết.

Điểm nổi bật của những nồi lẩu ở đây chính là nồi kiểu xưa, trông lạ mắt, được giữ nhiệt bằng lửa ở dưới chân nồi lẩu. Nước lẩu của quán cũng khá đặc biệt bên cạnh vị ngọt của cá còn có thêm vị thơm ngọt từ nhiều hương vị khác như: Mực, da heo, tôm, cải chua… hòa quyện tạo nên hương vị đậm đà làm say đắm người dùng. Khi thưởng thức món lẩu cá ở đây, bạn sẽ được ăn kèm cùng mì sợi to và bún.

Quán hay đông khách vào cả ngày thường và ngày nghỉ. Không gian quán đơn giản, phục vụ nhanh nhẹn, giá thành ổn định. ĐIểm cộng lớn nhất nữa là từ ông chủ, bà chủ đến nhân viên luôn niềm nở và quan tâm đến mỗi chi tiết nhỏ cho khách dù quán có đông khách đến cỡ nào. Đây là những tiêu chí khiến quán được thực khách yêu mến trong nhiều năm qua. Tuy nhiên điểm trừ là vì quán đông, lại theo phong cách người Hoa nên không sang chảnh và khá ồn ào.

Lẩu cá Dân Phổ

Nhẹ nhàng và yên tĩnh là ấn tượng khi thực khách bước vào lẩu cá Dân Phố trên mặt đường Q.4, được giới sành ăn phong tặng là "cửa hàng bán lẩu cá giá ổn nằm ở khu Q.4". Điểm độc đáo là quán vẫn còn lưu giữ được kiểu nồi lẩu từ xa xưa, là kiểu nồi "cù lao" bằng nhôm, có ống đốt than nằm ngay giữa nồi. Để nấu nồi lẩu độc đáo này, người ta cho than hồng vào cái ống khói giữa nồi, thổi gió từ dưới lên khiến cho than cháy đỏ, tạo ra sức nóng làm chín nồi lẩu.

Thực khách thích ăn ở đây vì cá và tôm tươi, tôm ăn không bở như những hàng bán tôm đông lạnh khác, cá thì mềm ngọt. Đặc biệt cá viên, chả cá, bánh xếp đều làm từ cá, ăn ngon và lạ miệng, không hề bị bột. Điểm trừ của quán là chỉ bán mỗi đúng món lẩu cá, không phong phú như những quán ăn của người Hoa khác muốn gọi thêm món cũng đành chịu.

Lẩu Cá Hồng Bàng (Dương Tử Giang cũ)

Đây là điểm thưởng thức lẩu hút khách tại TP.HCM về đêm ở đường Hồng Bàng, Q.5. Nước lẩu được thực khách đánh giá nêm nếm vừa vị, chua ngọt hài hòa, thịt cá cắt miếng to chất lượng, rau đa dạng như: Bạc hà, rau nhút, rau muống, bắp chuối bào... ăn kèm với bún hoặc mì gói.

Quán cũng phục vụ các món gỏi, sườn, bò, mực, tôm, cá, ếch... chế biến đủ kiểu nướng, chiên bột, xào chua ngọt, tái chanh... cho khách chọn.





Ảnh: Quang Minh, FblaucaDanich, Fb LaucaDuongtugiang