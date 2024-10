Du lịch trên siêu du thuyền

Có gì trên siêu du thuyền 5 sao sức chứa 5.000 khách?

Theo báo cáo Tình hình ngành du thuyền năm 2024 của Hiệp hội các hãng du thuyền quốc tế (CLIA), lượng hành khách năm 2023 đạt 31,7 triệu người, vượt qua năm 2019 là 7%. Dự báo về công suất du thuyền cho thấy mức tăng 10% từ năm 2024 đến năm 2028, số lượng người mới đi du thuyền đang tăng lên 27%... Ở thị trường Đông Nam Á, thông tin từ hãng lữ hành Startravel cho biết du thuyền Anthem of the Seas có sức chứa lên đến 5.000 du khách khởi hành từ Singapore đang sốt vé, trong đó có nhiều du khách Việt. Anthem of the Seas (tạm dịch là Bài ca của biển cả) là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, dài 348 m, rộng 41,4 m, trọng tải khoảng 168.000 tấn. Tàu có sức chứa lên đến hơn 4.000 khách cùng 1.500 thủy thủ đoàn.

Sự phát triển của nền kinh tế và tầng lớp trung lưu đã tạo ra nhu cầu du lịch trên các siêu du thuyền ẢNH: RCC

Khi so sánh với du thuyền khác cùng phân khúc, Anthem of the Seas nổi bật với kích thước khổng lồ và tiện nghi hiện đại. Theo AP, quá trình thiết kế và đóng tàu kéo dài gần ba năm và bao gồm việc tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất vào du thuyền.

Cùng với vẻ ngoài hoành tráng, siêu du thuyền Bài ca của biển cả có nhiều tiện ích nổi bật, ấn tượng nhất là Đài quan sát sao Bắc Đẩu (North Star). Đài quan sát thực chất là cabin hình cầu được nâng cao hơn 90 m so với mực nước biển. Khi đứng trên đài, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển cả, chiêm ngưỡng hoàng hôn từ trên cao. Bên cạnh đó, dịch vụ nhảy dù trong không gian nhà, mô phỏng cảm giác bay lượn không cần nhảy ra máy bay cũng là một điểm mới.

Siêu du thuyền cung cấp nhiều hoạt động giải trí ẢNH: RCC

Du khách thích cảm giác lạ có thể trải nghiệm dịch vụ Two70 - các màn hình khổng lồ xoay vòng tạo không gian ấn tượng, trải nghiệm xe điện đụng - bumper car, cùng nhiều hoạt động thư giãn như sảnh tắm nắng, bể bơi, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vực giải trí tích hợp nhiều công nghệ hiện đại…

Vì sao người Việt có xu hướng du lịch trên siêu du thuyền

Vào các dịp lễ cuối năm, các tour du lịch trên du thuyền tập trung dịch vụ "trải nghiệm trọn gói" phù hợp với nhóm khách gia đình, thích nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi, giải trí, không cần mất thời gian đến nơi đông đúc.

Du khách có thể tham gia vào nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn ẢNH: RCC

Nhóm du khách đến từ Việt Nam thích thú thưởng thức món ăn từ nhiều quốc gia khác nhau, được chế biến bởi các đầu bếp tài năng ẢNH: RCC

Điểm tiện lợi nhất ở tour du thuyền là du khách không cần check-in hay check-out nhiều lần tại các khách sạn. Khu vui chơi giải trí đa dạng dành cho trẻ em và gia đình, có cả khu mua sắm miễn thuế ngay trên tàu với đầy đủ quần áo thời trang, mỹ phẩm, đồ lưu niệm.

Có dịp du lịch, nhiều khách Việt có tâm lý thích khám phá nhiều điểm đến trong một hành trình. Thay vì phải di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, ô tô giữa các điểm đến, du khách chỉ cần ở lại trên du thuyền và tận hưởng cuộc sống trên biển. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời mang đến cảm giác thư thái, thoải mái. Ngoài ra, sự tăng trưởng du khách Việt cũng nằm trong xu hướng chung của thế giới. Việc lựa chọn du lịch bằng siêu du thuyền dần trở thành một xu hướng phổ biến trên toàn thế giới. Năm nay, với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày từ ngày 25.1.2025 (26 Tết) đến ngày 2.2.2025 (mùng 5 Tết), nhiều công ty lữ hành đang gợi ý tour du thuyền du xuân Đông Nam Á 4 ngày 3 đêm, khách Việt có thể về nhà để đón Tết truyền thống.