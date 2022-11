Lầu Năm Góc lên tiếng gắt về việc Thổ Nhĩ Kỳ không kích Syria

Lời nhận xét công khai trên đại diện cho sự lên án mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch không quân của đồng minh NATO trong những ngày gần đây nhằm vào các tay súng người Kurd ở miền bắc Syria.

“Những vụ không kích gần đây ở Syria đe dọa trực tiếp sự an toàn của quân nhân Mỹ đang phối hợp với các đối tác địa phương trong nỗ lực đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và duy trì việc bắt giữ hàng chục ngàn tù binh IS”, Reuters dẫn lời chuẩn tướng Không quân Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc.

Ông Ryder nói rằng tình hình leo thang đe dọa tiến triển đạt được trong cuộc chiến chống các tay súng IS tại khu vực.

Người phát ngôn bổ sung Mỹ thừa nhận “những quan ngại an ninh chính đáng” của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đề nghị chính quyền Ankara lập tức giảm căng thẳng nhằm tiếp tục duy trì sự tập trung vào sứ mệnh đánh bại IS và đảm bảo an toàn cho các đơn vị đang thực thi sứ mệnh này.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 lính ở Syria, chủ yếu ở miền đông bắc nước này, và đang phối hợp với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), dẫn đầu là các tay súng người Kurd thuộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), trong cuộc chiến đối phó tàn dư IS.





Tổng thống Tayyip Erdogan hôm 23.11 tuyên bố các chiến dịch không quân của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là sự khởi đầu và nước này sẽ triển khai bộ binh vào thời điểm phù hợp.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một số chiến dịch quân sự lớn chống lại lực lượng YPG ở miền bắc Syria.

Cuối tuần qua, Ankara triển khai chiến dịch không quân nhằm trả đũa vụ tấn công bằng bom ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ quy kết vụ đánh bom cho YPG, trong khi cả tổ chức vũ trang Đảng Lao động Kurdistan (PKK) và YPG đều bác bỏ sự liên quan.