Lấy kết quả Hội thi tay nghề dầu khí vào công tác đào tạo lao động

Ngày 19.10, tại Trường cao đẳng Dầu khí (phường Bà Rịa, TP.HCM), Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ IX năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ gần 500 thí sinh tiêu biểu đến từ 17 đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tranh tài ở 16 nghề.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, phát biểu tại hội thi ẢNH: PETROVIETNAM

Hội thi là dịp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, phát hiện những nhân tố xuất sắc và tạo động lực nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động trong toàn tập đoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, Trưởng ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ thợ giỏi đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của tập đoàn.

Theo ông Thanh, trong bối cảnh Petrovietnam đang phát triển với vai trò tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, nhất là khi khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của tập đoàn.

"Dù máy móc, thiết bị ngày càng hiện đại, con người với kỹ năng nghề vững vàng, bản lĩnh và khả năng làm chủ công nghệ vẫn giữ vai trò trung tâm. Một thao tác chính xác, một quyết định xử lý phù hợp có thể góp phần ngăn ngừa sự cố, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động sản xuất. Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn cũng có thể giúp tiết kiệm nguồn lực, nâng cao năng suất và chất lượng công việc", ông Thanh nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, Hội thi tay nghề dầu khí không chỉ là sân chơi để người lao động thể hiện trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành mà còn là dịp để Petrovietnam kiểm chứng chất lượng đào tạo, nhận diện năng lực thực tế và xác định những nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng.

Ông Đỗ Chí Thanh đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả hội thi vào công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật; chú trọng phát hiện những cá nhân xuất sắc, xây dựng kế hoạch phát triển chuyên gia, kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề, đồng thời nhân rộng các phương pháp làm việc hiệu quả, kỹ năng tốt trong thực tiễn sản xuất.

Người lao động cần được tạo điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị và công nghệ mới, cũng như được ghi nhận, khuyến khích khi có sáng kiến mang lại hiệu quả.

Hội thi năm nay tổ chức 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm. So với kỳ Hội thi năm 2024, số nghề tăng thêm 2 nghề, trong đó có 5 nghề mới.

Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ IX năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 23.10 tại Trường cao đẳng Dầu khí, được kỳ vọng góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động giỏi, thúc đẩy học tập, rèn luyện tay nghề và xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của Petrovietnam trong giai đoạn mới.