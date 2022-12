Lấy mẫu xét nghiệm doping các VĐV đoạt huy chương môn thể dục dụng cụ

Ngày 10.12, thông tin từ từ Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 cho biết, tiểu ban tuyên truyền của giải thể thao lớn nhất Việt Nam đang triển khai công tác phòng, chống doping tới các đoàn tham dự giải.

Theo đó, ngoài việc 100% các đoàn, VĐV tham dự giải ký cam kết không sử dụng chất cấm, thì Ban tổ chức vẫn đang triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Đáng chú ý, trong ngày 10.12, tại môn thi đấu thể dục dụng cụ, bộ phận y tế và kiểm tra doping của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra doping ngẫu nhiên đối với các VĐV trong nhóm giành huy chương. Việc lấy mẫu kiểm tra được thực hiện bằng lấy mẫu nước tiểu và hình thức lấy cùng số lượng được bộ phận y tế thực hiện theo đúng quy định. Trong ngày thi đấu, các đơn vị TP.HCM và Hà Nội có VĐV trong nhóm giành được HCV vì vậy đã được lấy một số mẫu kiểm tra doping theo quy định như đề ra.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đại hội thể thao còn hướng đến công tác tuyên truyền cho các HLV, VĐV. Cụ thể, tại một số địa điểm thi đấu, Ban tổ chức đã bố trí các lều “Play True - thi đấu trung thực". Tại đây, các HLV, VĐV sẽ được làm bài trắc nghiệm qua ứng dụng điện thoại về tác hại chất kích thích trong thể qua đó lĩnh phần thưởng kỷ niệm.





Trước đó, trong ngày khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, khẳng định thể thao Việt Nam luôn nói không với doping. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ những trường hợp có những VĐV cố tình sử dụng doping hay những rủi ro khi dương tính với doping do thực phẩm, thuốc và nhiều lý do khách quan khác.

Cũng theo ông Việt, trước thềm đại hội Ban tổ chức đã tiến hành thử doping cho vài chục VĐV giành thành tích cao. Toàn bộ mẫu thử từ trước và cho đến hết đại hội, sẽ được gửi sang phòng xét nghiệm tại Thái Lan (nơi đã xét nghiệm các mẫu thử doping tại SEA Games 31) và khoảng 10 ngày sau sẽ có kết quả.

“Nhiều phóng viên cũng hỏi tôi về danh tính các VĐV sử dụng doping trong kỳ SEA Games 31 vừa qua tuy nhiên tôi chưa trả lời. Trong câu chuyện này cần phải hiểu rõ nguyên nhân, bởi lẽ các VĐV thường không có lỗi, đôi khi họ sử dụng các loại thực phẩm chức năng mà chính các đơn vị cung cấp đã đưa chất cấm mà bản thân các em không hề hay biết”, ông Việt cho biết thêm.

Đoàn Thanh Hóa dẫn đầu môn Pencak Silat Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Pencak Silat tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9,vào sáng 10.12, tại nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), các võ sĩ đã tranh tài ở 17 hạng cân chung kết, các trận đấu diễn ra quyết liệt, sôi nổi.

17 nhà vô địch của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX môn Pencak Silat được xác định gồm: Đỗ Thị Hương Mơ (Phú Thọ) hạng 50kg nữ, Bùi Bá Đức (Hưng Yên) hạng 50kg nam; Trần Thị Diễm Hương (An Giang) hạng 55kg nữ, Nguyễn Thế Vũ (Thanh Hoá) hạng 55kg nam, Lê Thị Vân Anh (Thanh Hóa) hạng 60kg nữ, Đào Thị Hồng Nhung (Hải Phòng) hạng 65kg nữ, Nguyễn Duy Tuyến (Bắc Ninh) 85kg nam; Lê Sĩ Kiên (Hải Dương) hạng 90kg nam, Vũ Văn Kiên (Thanh Hóa, 60kg nam), Nguyễn Xuân Trúc (Quảng Ninh, 65kg nam), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (An Giang, 70kg nữ), Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa, 70kg nam), Quàng Thị Thu Nghĩa (Sơn La, 75kg nữ), Trần Đình Nam (Hải Dương 75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (TP.HCM, 80kg), Nguyễn Văn Trí (Bộ Công An, 95kg nam), Lê Văn Toàn (Đà Nẵng, 110kg nam).

Như vậy, kết thúc môn Pencak Silat, đoàn Thanh Hóa dẫn đầu toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đứng thứ hai là đoàn Hà Nội với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; thứ ba là đoàn An Giang với 2 HCV, 2 HCB, đoàn Hưng Yên đứng ở vị trí thứ tư với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; đoàn Hải Dương đứng ở vị trí thứ 5 với 2 HCV, 2 HCĐ…