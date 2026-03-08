Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lê Âu Ngân Anh: Nhiều người nói tôi làm giảng viên để đánh bóng tên tuổi

Thạch Anh
Thạch Anh
08/03/2026 16:42 GMT+7

Là khách mời của 'Trò chuyện với tương lai', Lê Âu Ngân Anh đã trải lòng về những sóng gió sau khi đăng quang, đồng thời tiết lộ lý do rẽ hướng sang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trong chương trình, khi nhắc về quãng thời gian ồn ào sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm xúc hụt hẫng. Nữ khách mời kể thời điểm đó, cô được nhận xét có chiều cao, ngoại hình xinh xắn nên xem đây là cơ sở để thử sức ở một đấu trường nhan sắc.

“Khi đó tôi mới 22 tuổi, vừa hoàn thành xong chương trình đại học theo mong đợi của ba mẹ. Tôi cũng cố gắng trong khả năng, học catwalk, ứng xử… nhưng việc xử lý khủng hoảng truyền thông là điều mình không lường được”, cô bộc bạch.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh: Nhiều người nói tôi đi dạy để đánh bóng tên tuổi - Ảnh 1.

Lê Âu Ngân Anh từng hụt hẫng trước những sóng gió sau khi đăng quang hoa hậu

ẢNH: NSX

Trong quãng thời gian đầu, Lê Âu Ngân Anh cố gắng thay đổi bản thân theo những yêu cầu, góp ý của số đông. Bị chê về ngoại hình, cô thử những phong cách trang điểm, ăn mặc khác. Ngoài ra, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 còn tham gia các chương trình thiện nguyện nhưng lại bị gọi là đang “tẩy trắng”. Nhớ lại giai đoạn đó, cô nói: “Trong những tháng đầu tiên, tôi cứ làm theo những gì mình nghĩ người ta mong đợi ở mình, nhưng chưa đủ để người ta hiểu mình”.

Mối duyên gắn với công việc giáo dục của Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh thừa nhận bản thân may mắn khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi hoa hậu, được người ta biết đến. Tuy nhiên sau đó, cô chọn quay về với mục tiêu ban đầu, cũng như phù hợp với mong đợi của gia đình. “Vì khi đó tôi hứa với ba mẹ sẽ học lên cao hơn. Tôi quyết định đi học thạc sĩ ở Anh”, cô kể.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Lê Âu Ngân Anh được mời về giảng dạy tại một trường đại học tại TP.HCM. Thời điểm đó, người đẹp 9X thừa nhận bản thân không tự tin cho vai trò này. Lê Âu Ngân Anh chia sẻ vì trước đó mọi người biết đến cô là một hoa hậu nên khi chuyển sang lĩnh vực mới, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến bản thân.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh: Nhiều người nói tôi đi dạy để đánh bóng tên tuổi - Ảnh 2.

Rẽ hướng sang giáo dục, người đẹp 9X không ngại học hỏi, trau dồi bản thân mỗi ngày

ẢNH: FBNV

“Cuối cùng, tôi quyết định thử thách bản thân mình. Tôi mất 6 tháng để vừa học nghiệp vụ sư phạm, dự thính các lớp, nghiên cứu chương trình đào tạo. Ngày đầu tiên bước lên giảng đường, đêm trước đó tôi ngủ không được. Tôi đã chuẩn bị trước về giáo án, tập luyện trước bài nói của mình. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ trở thành phản xạ tự nhiên. Từ đó, tôi thấy mình cũng nâng cấp hơn về khả năng ăn nói và tự tin trước đám đông”, Lê Âu Ngân Anh bày tỏ.

Về lý do tiếp tục học tiến sĩ, người đẹp 9X thừa nhận trong thời gian đầu, nhiều người cho rằng cô “đi dạy để đánh bóng tên tuổi”. Khi có những bước tiến về chức vụ, Lê Âu Ngân Anh cho rằng cần nâng cấp bản thân. “Do đó, tôi quyết định học cao hơn. Ý định này đã có từ 2 năm trước nhưng thời điểm đó vì lập gia đình, có em bé nên ít nhất trong 1 năm đầu tiên tôi phải gần con”, cô bày tỏ.

Lê Âu Ngân Anh chia sẻ thêm một trong những thay đổi trong cuộc sống của cô chính là việc lập gia đình. Chồng là người cho Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 những lời khuyên để cô tập trung vào bản thân mình thay vì sống vì những đánh giá của người khác. Hiện tại, ngoài bận rộn với công việc, người đẹp vẫn sắp xếp thời gian để cân bằng vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Cuộc sống hôn nhân của cô và chồng là MC điển trai khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. 

