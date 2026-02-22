Lễ hội úp nơm, bắt vịt thu hút đông kín người xem ở Mộ Đức

Ngày 22.2 (mùng 6 tết), không khí xuân tại xã Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng, náo nức hơn bao giờ hết khi lễ hội úp nơm và các trò chơi dân gian truyền thống chính thức khai hội. Trên mảnh đất quê hương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người dân cùng du khách thập phương hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc, mở đầu năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đầu xuân tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) ẢNH: TRUNG NHÂN

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức lễ hội đã đông kín người. Tiếng trống, tiếng reo hò xen lẫn tiếng cười giòn giã tạo nên bầu không khí sôi động. Các phần thi, như: úp nơm bắt cá, bắt vịt dưới ao, bịt mắt đập niêu, đi cầu khỉ… diễn ra liên tục, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân đến từ 22 thôn trong toàn xã.

Nhiều người thi nhau úp nơm bắt cá dưới ao ẢNH: TRUNG NHÂN

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức, nhấn mạnh lễ hội đầu xuân không chỉ là dịp vui chơi giải trí mà còn mang ý nghĩa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Mong muốn mọi người sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ, tạo động lực phấn khởi để bước vào năm mới với nhiều thành công.

Đặc biệt, ông Thái biểu dương những người con Mộ Đức xa quê đã tranh thủ trở về sum họp gia đình, hòa mình vào các hoạt động cộng đồng. "Dù ở phương trời nào, mỗi độ xuân về lại hướng về quê hương, đó là điều đáng trân trọng, góp phần làm nên không khí đậm đà bản sắc cho lễ hội", ông chia sẻ.

Úp nơm - ký ức làng quê sống dậy

Trong chuỗi hoạt động, hội thi úp nơm được xem là điểm nhấn đặc sắc nhất. Với người dân Mộ Đức, úp nơm không chỉ đơn thuần là cách bắt cá truyền thống mà còn là ký ức gắn bó với tuổi thơ, với ruộng đồng và những mùa nước nổi.

Những chiếc nơm tre được đan khéo léo, đặt úp xuống mặt nước đục ngầu. Người chơi nhanh tay, nhanh mắt, khéo léo dồn cá vào nơm trong tiếng reo hò cổ vũ của người xem. Cảnh tượng ấy tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân vùng quê bao đời nay.

Không kể độ tuổi, mọi người thi nhau cầm nơm tre nhảy xuống ao để bắt cá ẢNH: TRUNG NHÂN

Úp nơm không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn mà còn cần kinh nghiệm, sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau được thể hiện rõ nét giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh cộng đồng của vùng quê giàu truyền thống này.

Nhiều người cao tuổi xúc động cho biết, việc đưa úp nơm vào lễ hội không chỉ giúp lớp trẻ hiểu thêm về nghề xưa mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa đang dần mai một trước nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh úp nơm, các trò chơi dân gian khác cũng tạo nên sức hút mạnh mẽ. Phần thi bắt vịt dưới ao khiến khán giả cười nghiêng ngả khi các "cao thủ" liên tục trượt ngã trong ao nước bùn lầy để đuổi theo những chú vịt nhanh nhẹn. Tiếng hò reo vang dội mỗi khi có người bắt được vịt, tạo nên bầu không khí vui nhộn đặc trưng ngày xuân.

Trò chơi bịt mắt đập niêu thu hút cả người lớn lẫn trẻ em ẢNH: TRUNG NHÂN

Trò bịt mắt đập niêu thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Người chơi phải định hướng bằng tiếng cổ vũ của khán giả để tìm và đập trúng chiếc niêu đất treo lơ lửng.

Còn phần thi đi cầu khỉ thử thách sự khéo léo và giữ thăng bằng của người tham gia. Nhiều người dù rơi xuống nước vẫn cười sảng khoái, bởi điều quan trọng nhất không phải thắng thua mà là niềm vui sum vầy đầu năm.

Phần thi đi cầu khỉ thử thách sự khéo léo và giữ thăng bằng của người tham gia ẢNH: TRUNG NHÂN

Lễ hội năm nay còn có không gian ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống đặc trưng của vùng quê Mộ Đức. Những gian hàng quê mộc mạc bày bán bánh ít, bánh nổ, bánh xèo, bánh ướt và các món dân dã… thu hút đông đảo người dân thưởng thức, trò chuyện rôm rả.

Đặc biệt, chương trình hô hát bài chòi mang đến sắc màu văn hóa đặc trưng của miền Trung. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kết hợp giữa trò chơi dân gian, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống đã tạo nên một bức tranh lễ hội đa sắc, vừa đậm đà bản sắc, vừa gần gũi, thân thương.

Nhiều người tham gia lễ hội ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống đặc trưng của vùng quê Mộ Đức ẢNH: TRUNG NHÂN

Theo lãnh đạo xã Mộ Đức, việc tổ chức lễ hội úp nơm và các trò chơi dân gian đầu xuân không chỉ nhằm tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các thôn, các thế hệ. Từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể tham gia, cùng chia sẻ niềm vui, cùng ôn lại những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Lễ hội cũng là dịp để mỗi người con quê hương thêm tự hào về mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đã sinh ra nhiều thế hệ ưu tú. Tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, ý chí vươn lên mạnh mẽ vẫn được tiếp nối qua từng năm tháng.

Một số hình ảnh tại lễ hội úp nơm và các trò chơi dân gian truyền thống ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi):



Nhiều người tham gia úp nơm trong không khí vui tươi, phấn khởi ẢNH: TRUNG NHÂN

Nhiều người tham gia bắt vịt dưới sự reo hò của mọi người ẢNH: TRUNG NHÂN

Một số đội chơi bắt được rất nhiều cá ẢNH: TRUNG NHÂN

Nhiều loài cá được người chơi úp nơm bắt được ẢNH: TRUNG NHÂN

Các nghệ nhân biểu diễn bài chòi tại lễ hội ẢNH: TRUNG NHÂN

Các bạn trẻ thưởng thức ẩm thực ẢNH: TRUNG NHÂN

Lãnh đạo xã Mộ Đức trao thưởng cho các đội thi úp nơm bắt cá ẢNH: TRUNG NHÂN



