Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 'sẻ chia với đồng bào bị thiên tai'

Diễn ra từ ngày 10 - 12.10 với tinh thần "Kết nối - sẻ chia - lan tỏa yêu thương", Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam cùng hướng về cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, tham quan gian trưng bày của các nước ẢNH: NHẬT BẮC

Lễ khai mạc chính thức được tổ chức tại khu trung tâm di sản với chương trình nghệ thuật "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới", giới thiệu những di sản tiêu biểu của Việt Nam như quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây nguyên, đờn ca tài tử Nam bộ, hát văn, xẩm Thăng Long...

Các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều nước góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa thế giới. Đêm khai mạc khép lại bằng tiết mục We Are The World lan tỏa thông điệp hữu nghị, đoàn kết và hòa bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc lễ hội; tham quan các không gian văn hóa quốc gia của các nước.

Theo Thủ tướng, văn hóa là "sợi tơ hồng" kết nối giữa con người với con người, kết nối các quốc gia, kết nối thế giới; văn hóa không có biên giới. Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất năm 2025 là một sự kiện kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới.

Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai "bão chồng bão, lũ lụt chồng lũ lụt", chỉ trong quý 3/2025 đã hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão, một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến những địa phương, gia đình có mất mát, thiệt hại về người và tài sản; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước, của bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao chương trình đã thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa sẻ chia, văn hóa giúp đỡ nhau với tình dân tộc, nghĩa đồng bào; góp phần chia sẻ, gửi gắm tình cảm bằng nhiều hình thức khác nhau tới đồng bào đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có các cơn bão và đợt mưa lũ hiện nay.

"Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, sức mạnh đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa", Thủ tướng phát biểu.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, thực hiện nghi thức đặc biệt vẽ tranh gốm ngũ sắc khai mạc lễ hội ẢNH: NHẬT BẮC

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh từ lâu Hà Nội đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo.

Chúc mừng Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP.Hà Nội vì đã hiện thực hóa sáng kiến đầy cảm hứng này, ông Jonathan Wallace Baker cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết của UNESCO với các khu vực bị ảnh hưởng do các đợt thiên tai vừa qua.

"Hãy để lễ hội này được ghi nhớ, không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn - mà còn bởi thông điệp: khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và kiên cường trước nghịch cảnh - ngay tại chính TP.Hà Nội này và trên toàn thế giới", ông Baker nhấn mạnh.