Văn hóa

Lễ hội xuống đồng: Khách Tây mê tít khi lội ruộng cấy lúa cùng nông dân

Mạnh Cường
04/01/2026 17:05 GMT+7

Hào hứng cấy lúa, tát nước, nhóm bếp rơm nấu cơm..., nhiều du khách quốc tế đã có trải nghiệm khó quên khi hòa mình vào lễ hội 'Xuống đồng Hội An Đông 2026', mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch của TP.Đà Nẵng.

Hôm nay 4.1, lễ hội "Xuống đồng Hội An Đông 2026" chính thức khai diễn tại làng rau khối phố An Mỹ (P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng), thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong, ngoài nước.

Lễ hội không chỉ là nghi thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước, mà còn trở thành không gian văn hóa mở, nơi du khách được trực tiếp "làm nông dân" giữa ruộng đồng làng quê.

Lễ hội xuống đồng: Khách Tây mê tít khi lội ruộng cấy lúa cùng nông dân- Ảnh 1.

Khách Tây hào hứng lội ruộng cấy lúa

ẢNH: KHÁNH CHI

Trong không khí rộn ràng đầu năm, các bậc cao niên cùng nông dân Hội An Đông đã trang trọng thực hiện nghi lễ cúng Thần Nông, Thần Hoàng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Những nghi thức thiêng liêng ấy góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của nghề trồng lúa nước của người Việt.

Ngay sau phần lễ, cánh đồng An Mỹ trở nên sôi động khi du khách quốc tế xắn quần lội ruộng, cấy lúa, cày đất, tát nước, nơm cá, hái rau, rồi tự tay nhóm bếp rơm nấu cơm, luộc khoai cùng người dân. Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú trước những trải nghiệm mộc mạc, chân thật mà hiếm nơi nào có được.

Lễ hội xuống đồng: Khách Tây mê tít khi lội ruộng cấy lúa cùng nông dân- Ảnh 2.

Lễ hội là một trải nghiệm thú vị của nhiều du khách

ẢNH: KHÁNH CHI

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm nông nghiệp, lễ hội còn mang đến không gian văn hóa dân gian đậm đà bản sắc với các hoạt động giao lưu, hô hát bài chòi, trò chơi truyền thống, dạo chợ quê… tạo cầu nối gần gũi giữa người dân và du khách.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND P.Hội An Đông, cho biết với cư dân lúa nước, ruộng đồng không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là bát cơm, là sự sống, là cội nguồn văn hóa. Vì vậy, lễ hội xuống đồng (khai hạ) mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

Lễ hội xuống đồng: Khách Tây mê tít khi lội ruộng cấy lúa cùng nông dân- Ảnh 3.

Khách Tây "hóa thân" thành nông dân, tát nước, cấy lúa, nơm cá tại lễ hội lễ hội "Xuống đồng Hội An Đông 2026"

ẢNH: KHÁNH CHI

Việc tổ chức lễ hội năm nay thể hiện quyết tâm của địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời gắn với phát triển du lịch bền vững.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa - tinh thần, lễ hội còn mang đậm tính thiết thực và nhân văn. Gắn liền với lễ hội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trao tận tay những hỗ trợ về vật tư, giống, vốn... nhằm chia sẻ gánh nặng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm qua.

Lễ hội xuống đồng: Khách Tây mê tít khi lội ruộng cấy lúa cùng nông dân- Ảnh 4.

Vừa cấy lúa, vừa hô hát bài chòi

ẢNH: KHÁNH CHI

"Điểm nhấn của lễ hội là để du khách trực tiếp trải nghiệm làm nông, qua đó giới thiệu hình ảnh dung dị nhưng cao đẹp của nghề lúa nước truyền thống, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch xanh, thân thiện với môi trường, dựa trên nền tảng giá trị văn hóa bản địa", ông Dũng nhấn mạnh.

Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu 2024, diễn ra tại TP.Hội An (Quảng Nam), thu hút hàng trăm nông dân địa phương. Các đoàn khách quốc tế đang du lịch tại phố cổ Hội An cũng thích thú tham gia.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
