Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 có gì đặc biệt?

"Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến kéo dài khoảng 15 phút ngay sau phần khởi động của 2 đội đá trận mở màn là chủ nhà New Zealand và Na Uy ở bảng A. Các thông tin chi tiết về lễ khai mạc được giữ bí mật cho đến giờ chót", kênh Optus Sport (Úc) cho biết. Tuy nhiên, một phần các sự kiện chính của lễ khai mạc đã được báo chí thế giới hé lộ.



Sân Eden Park ở TP.Auckland, nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup nữ 2023 AFP

Theo trang Goal.com: "Buổi lễ sẽ có các màn trình diễn gây ấn tượng mạnh, thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của New Zealand và Úc. Dù diễn ra trong thời lượng ngắn nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và sự mới lạ cho người xem toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là màn trình diễn song ca giữa nữ ca sĩ người Úc, Mallrat và nữ ca sĩ của New Zealand, Benee trong bài hát Do It Again - bài hát chính thức của World Cup nữ 2023. Đồng thời, 3 tiết mục trình diễn tiếp theo gồm: Điệu nhảy Haka của người Maori; Dàn nhạc giao hưởng Sydney trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển và một bài thơ nói về sức mạnh của bóng đá do một nhóm trẻ em trên khắp thế giới thể hiện sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc".

Trận đầu tiên của World Cup sẽ diễn ra ngày 20.7 Lâm Nhựt

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ bắt đầu lúc 17 giờ ngày 20.7 theo giờ New Zealand (khoảng 12 giờ trưa 20.7, giờ VN), trên sân Eden Park. Địa điểm này là sân thi đấu thể thao lớn nhất ở New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả.

Tuy nhiên, nước chủ nhà New Zealand cũng tổ chức những buổi trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng nước này ở nhiều khu vực CĐV công cộng tại các thành phố lớn, để phục vụ khán giả không thể vào sân và thưởng thức các trận đấu trên màn hình truyền hình lớn.

Trước đó ngày 17.7, nước chủ nhà New Zealand đã tổ chức nghi lễ đặc biệt, đánh dấu thời điểm khai màn lễ hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Nghi lễ bắt đầu bằng phần nhảy dù ở độ cao 5,5 km của VĐV người New Zealand, Brent Findlay, mang theo lá cờ dài 17 m với các hình ảnh của World Cup nữ 2023, rồi đáp xuống sân Eden Park.

Sau lễ khai mạc, sân Eden Park là nơi thi đấu trận mở màn World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand gặp đội tuyển nữ Na Uy diễn ra lúc 14 giờ (giờ VN) ngày 20.7. Cùng ngày lúc 17 giờ, đội đồng chủ nhà còn lại là đội tuyển nữ Úc cũng ra sân thi đấu gặp đội tuyển nữ Ireland tại Sydney ở bảng B.