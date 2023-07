Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ đậm sắc màu văn hóa Úc, New Zealand

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 20.7 theo giờ New Zealand (12 giờ trưa ngày 20.7 Việt Nam), trên sân Eden Park. Địa điểm này là sân thi đấu thể thao lớn nhất ở New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả. Khác với lễ khai mạc World Cup nam 2022 tại Qatar, kéo dài 30 phút, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 sẽ chỉ diễn ra khoảng 15 phút. Sau đó, sân Eden Park sẽ dọn dẹp để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy.

Dù diễn ra trong thời lượng ngắn nhưng với sự đầu tư kỹ lưỡng, lễ khai mạc sẽ có những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh, thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của New Zealand và Úc. Đặc sắc nhất là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ người Úc, Mallrat và nữ ca sĩ của New Zealand, Benee trong bài hát “Do It Again” - bài hát chính thức của World Cup nữ 2023.

Đồng thời, 3 tiết mục gồm: Điệu nhảy Haka của người Maori, bài hát “Various pieces” do dàn giao hưởng của Sydney biểu diễn và một bài thơ về sức mạnh của bóng đá do một nhóm trẻ em trên khắp thế giới thể hiện sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc.

Bài hát chính thức của FIFA World Cup nữ 2023 sẽ được biểu diễn trong lễ khai mạc FIFA

Các tiết mục tại lễ khai mạc đang được tập luyện rất công phu FIFA

Ngoài những “hương vị” mà CĐV sẽ được thưởng thức trong lễ khai mạc của World Cup nữ 2023, New Zealand tuyên bố trước khi các trận đấu diễn ra, những nghệ sĩ giải trí hàng đầu của nước này như JessB, Ladi6, Troy Kingi, Tuawahine… sẽ biểu diễn trực tiếp tại 4 thành phố Auckland, Hamilton, Wellington, Dunedin. Điều đặc biệt là những khu vực này CĐV có thể tự do ra vào để thưởng thức âm nhạc, trò chơi và cả ẩm thực New Zealand.

Các nghệ sĩ nổi tiếng của New Zealand sẽ biểu diễn ở 4 thành phố diễn ra các trận đấu FRIENDS OF FOOTBALL

World Cup nữ 2023 đang trở thành giải đấu dành cho nữ nhận được sự quan tâm lớn nhất từ trước đến nay. FIFA tiết lộ, chưa bao giờ những trận đấu tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh lại có nhiều khán giả đến thế. Họ cũng đặt mục tiêu sẽ có hơn 2 tỉ người theo dõi World Cup nữ 2023, tăng khoảng 800.000 người so với World Cup 2019 tổ chức tại Pháp.

Kỷ lục CĐV đến xem trực tiếp 1 trận đấu bóng đá tại New Zealand đang thuộc về trận giao hữu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Mỹ. Vào tháng 1.2023, đã có 12.721 người đến xem màn so tài giữa 2 đội. Tuy nhiên, trong những cập nhật mới nhất, New Zealand thông báo vé xem trận khai màn tại sân Eden Park đang tăng một cách chóng mặt, vượt xa con số này.