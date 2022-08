Lễ này đi đâu, chơi gì?

Sôi động các chương trình city tour

Đến thời điểm này, hầu hết các hãng du lịch, lữ hành đã đạt khoảng 80 - 90% kế hoạch dự kiến cho các tour ghép lẻ, tour trong ngày, tour nhóm gia đình, đáp ứng một loạt dịch vụ phụ trợ cho du khách nhân nghỉ lễ 2.9 (từ ngày 1 - 4.9).

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh dịp lễ này từ quý 2, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông Công ty lữ hành Fiditour, cho biết lễ 2.9 năm nay khá lý tưởng cho kế hoạch du lịch vì lịch nghỉ vừa vặn cho các tour 2 - 4 ngày. Tuy nhiên, đây cũng là dịp “nghỉ vét” của nhiều gia đình trước khi cho con em vào năm học mới nên lượng khách không quá đông đúc như khoảng thời gian cao điểm hè. Với các diễn tiến khá thuận lợi của thị trường khách nội địa từ đầu năm đến nay, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour nhận định lượng khách du lịch lễ 2.9 năm nay sẽ tăng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch vụ đang ở mức khá ổn định về giá và số chỗ, có khả năng không quá “sốt” tour ở các tuyến nội địa. “Trong nước, các tuyến điểm dự kiến vẫn tiếp tục thu hút khách mùa thu đông là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội, Đà Lạt… Đặc biệt, mùa thu đông dự kiến điểm đến hot nhất hiện nay là Phú Quốc sẽ chia sẻ bớt thị phần cho các tuyến Hà Nội, Đà Nẵng - Hội An… Mùa thu là thời điểm rất đẹp để du lịch đến các địa danh này”, bà Bảo Thu thông tin.

Với Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, sau thành công của mùa du lịch hè với hơn 350.000 lượt khách, doanh nghiệp này đang tiếp tục chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng; đồng thời kiện toàn nguồn nhân lực phục vụ, nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu phục vụ hơn 30.000 lượt khách trên toàn quốc dịp lễ 2.9. Ông Trần Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, nhận định bên cạnh chùm tour đến các điểm du lịch nổi tiếng, nghỉ dưỡng cao cấp, khám phá văn hóa - lịch sử, du lịch trải nghiệm dài ngày như thường lệ, mùa lễ 2.9 năm nay du khách cũng rất quan tâm đến các chùm sản phẩm city tour trong ngày tại TP.HCM và Hà Nội.

Đặc biệt tại TP.HCM, thời gian qua, hưởng ứng chương trình “mỗi địa phương 1 sản phẩm du lịch”, Sở Du lịch TP kết hợp cùng các quận, huyện đã lên chương trình khảo sát nhiều chùm tour 1 ngày khám phá những điểm đến quen mà lạ của TP. Đơn cử, UBND Q.1 vừa tổ chức chương trình ra mắt 2 tour đặc trưng là “Ký ức biệt động Sài Gòn” và “Quận 1 - Sống động Sài Gòn” để giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của các điểm đến du lịch trên địa bàn quận; H.Hóc Môn giới thiệu trải nghiệm đạp xe tham quan di tích lịch sử Ngã ba Giồng; tour “Quận 12 - Còn bao điều lạ” đưa du khách chiêm bái Tu viện Khánh An, thăm viếng Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông, tham quan Công viên phần mềm Quang Trung, Trại cá sấu Hoa Cà, Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh…

Cũng trong dịp lễ 2.9, H.Củ Chi tổ chức Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch tại công viên Trung tâm văn hóa huyện. Với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép”, người dân đến tham dự ngày hội sẽ được trải nghiệm di chuyển bằng các phương tiện ô tô, xe đạp và đặc biệt là xe buýt hai tầng; tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn huyện và thưởng thức các món ăn làm từ các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Củ Chi như: bánh tráng, khoai mì, thịt bò, rau móp, cá, ếch…





Outbound “nóng dần”

Từ sau khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch, dù chưa đón được lượng khách quốc tế như kỳ vọng nhưng các tour outbound (đưa khách từ Việt Nam đi du lịch nước ngoài) đã bắt đầu khởi sắc. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, tour outbound đang chia sẻ bớt thị phần khách nội địa. Lượng tour khởi hành và điểm đến đang dần đa dạng khi các tuyến Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… đang dần mở lại. Các điểm đến được ưa chuộng nhất là Thái Lan, Singapore - Malaysia, Hàn Quốc, châu Âu…

Giá vé máy bay tăng nhẹ, không thiếu chỗ Nhiều đường bay tới các điểm du lịch “hot” đã được các hãng bổ sung thêm chuyến vào các khung giờ thấp điểm và đêm khuya nên không xảy ra tình trạng khan vé. Giá tăng nhẹ so với thời điểm 1 - 2 tuần trước nhưng vẫn ở mức thấp so với cao điểm hè. Đơn cử, chặng bay TP.HCM - Phú Quốc của Vietnam Airlines đang mở bán với giá 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi cho vé hạng phổ thông (đi ngày 1.9, về 4.9). Vé của Bamboo Airways có mức giá tương đương. Cùng chặng, Vietjet mở bán vé với giá khoảng 3,2 triệu đồng/vé khứ hồi. Đường bay chặng TP.HCM - Đà Nẵng ghi nhận mức giá thấp nhất 2,2 triệu đồng/vé khứ hồi của Vietjet và cao nhất gần 4 triệu đồng/vé khứ hồi của Vietnam Airlines. Vé các chặng trên nếu dịch chiều đi xuống ngày 31.8 và về ngày 3.9 sẽ rẻ hơn, có khung giờ rẻ hơn 50%.

Đại diện Công ty du lịch Việt đánh giá, mặc dù vừa trải qua cao điểm nghỉ hè nhưng nhu cầu du lịch vẫn không có dấu hiệu giảm sút. Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng chuyển hướng đi quốc tế khiến phân khúc này tăng trong dịp nghỉ lễ 2.9. Thị trường phổ biến nhất vẫn là Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… do vừa túi tiền của các tín đồ du lịch. Dịp này, Du lịch Việt tiếp tục tung chùm tour nước ngoài đường xa với mức ưu đãi cao nhất, dành cho những khách đi du lịch châu Âu: Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Monaco - Thổ Nhĩ Kỳ 12 ngày 11 đêm được tặng thêm một tour Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, chương trình du lịch đáng mong chờ nhất trong năm là tour đến thăm làng ông già Noel mỗi năm chỉ mở bán một lần vào dịp tháng 12 cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Khảo sát của Saigontourist cho thấy, hơn 60% khách hàng của công ty có nhu cầu được đi du lịch nước ngoài, tập trung vào các loại hình tour du lịch trọn gói, tuyến đường xa, sử dụng dịch vụ cao cấp như Mỹ, Úc, châu Âu, Đông Bắc Á. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, thông tin riêng Đông Nam Á do thuận lợi về đường bay, visa, nên nhu cầu của khách, đặc biệt là giới trẻ đang có xu hướng sử dụng loại hình Free & Easy (tức là sử dụng vé bay, lưu trú khách sạn, resort). Đối với du lịch MICE, các điểm đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) được nhiều doanh nghiệp ưa thích, chọn là điểm đến để đăng ký cho đoàn khách có số lượng lớn…

Khảo sát ở các công ty du lịch cho thấy mặc dù nhu cầu tăng nhưng dự kiến lễ 2.9 sẽ chưa có tình trạng quá tải ở thị trường outbound. Giá cả các dịch vụ từ hàng không tới lưu trú không có biến động mạnh. Tuy vậy, khách hàng chọn tour đi các nước vẫn còn áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh như Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ phải trả thêm chi phí xét nghiệm Covid-19 tại nước sở tại.