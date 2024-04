Lễ này, người dân Nam bộ đi đâu 'trốn' nắng nóng?

Trong lễ chính là đợt nóng cuối cùng

Vừa áp lực do khối lượng công việc quá lớn, lại mệt mỏi vì nắng nóng kéo dài, chị Minh An (Q.4, TP.HCM) đang tìm địa điểm lý tưởng để "trốn" nắng nóng cho những ngày nghỉ lễ sắp tới. Tuy nhiên, xem dự báo thời tiết chỉ thấy nắng nóng khắp nơi nên đến nay chị vẫn chưa quyết định sẽ đi nghỉ lễ ở đâu. "Không lẽ lại trốn trong phòng máy lạnh suốt 5 ngày? Phải có nơi nào đó mát hoặc ít nóng hơn và gần TP.HCM để đỡ phải tốn nhiều thời gian di chuyển?", chị Minh An nói.

Đà Lạt vẫn là lựa chọn lý tưởng về mặt nhiệt độ Lâm Viên

Tính đến trưa 24.4, nhiệt độ thực tế ghi nhận tại các trạm khí tượng ở Nam bộ phổ biến từ 36 đến gần 38 độ C. Cụ thể mức nhiệt độ cao nhất là 37,6 độ C ghi nhận ở Tây Ninh, còn tại Bình Dương, Bình Phước cũng trên 37 độ C tương ứng với mức độ nắng nóng gay gắt. Các tỉnh miền Tây cũng không mát hơn khi nhiệt độ phổ biến từ 35 đến gần 37 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ ngày 27.4 nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong những ngày nghỉ lễ từ 27.4 - 1.5, khu vực Nam bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Có một tin lạc quan là vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng tại TP.HCM, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C, xác suất mưa chỉ 10 - 20%. Tại TP.Cần Thơ, nắng nóng 35 - 37 độ C.

Chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan thông tin: Trên các mô hình dự báo có thể thấy thời điểm lúc 1 giờ ngày 28.4, áp thấp nóng Ấn Miến khống chế gần hết phía tây châu Á, sau đó phát triển và mở rộng về phía đông - đông bắc tương ứng với khu vực Đông Nam Á. VN cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng rất nhiều với đợt nóng tăng cường này. Chính vì vậy, những ngày nghỉ lễ sắp tới Nam bộ vẫn chịu cảnh nắng nóng gay gắt, thậm chí một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ trên 39 độ C. "Nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng cuối trong mùa khô năm nay. Biểu hiện là những ngày gần đây, gió tây nam đã xuất hiện báo hiệu mùa mưa đang đến gần", bà Lan nói. Cụ thể, các trạm ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và Phú Quý (Bình Thuận) và trên đất liền như Rạch Giá, Cà Mau, Vũng Tàu… đã ghi nhận sự xuất hiện của gió tây nam. Tuy nhiên, hiện gió tây nam vẫn còn yếu và hoạt động ở tầng thấp. Do đầu mùa và nắng vẫn còn gay gắt nên mưa chỉ xuất hiện trên diện hẹp, thời gian mưa ngắn nên chưa giải nhiệt được cái nắng nóng gay gắt. Bắt đầu từ nửa cuối tuần này sẽ có mưa chuyển mùa ở một vài nơi.

Trong khi đó, khoảng 10 ngày giữa tháng 5 trên vịnh Bengal sẽ có một xoáy áp thấp, tạo điều kiện cho gió tây nam kéo từ vịnh này vào vịnh Thái Lan. Nhờ vậy ở Nam bộ gió tây nam mạnh thêm, bề dày của gió tây nam phát triển lên cao với lớp dày từ mặt đất lên cao 5.000 - 6.000 m. Khi đó, Nam bộ sẽ có gió tây nam đầu mùa, mưa sẽ nhiều hơn và không khí bắt đầu giảm nóng.

Những điểm trốn nóng lý tưởng

Tuy không mát nhưng nếu không muốn phải di chuyển nhiều, người dân TP.HCM có thể đến Cần Giờ để tránh nóng. Đây là khu vực luôn có nhiệt độ thấp hơn khoảng 3 - 4 độ C so với mức nhiệt trung bình ở trung tâm thành phố. Cần Giờ cũng có nhiệt độ cảm nhận không quá cao so với nhiệt độ khí tượng nhờ có nhiều cây xanh, gió biển. Nhiệt độ ở Cần Giờ trong những ngày gần đây cao nhất chỉ 33 - 34 độ C. Đến Cần Giờ, du khách vừa có thể tham quan các di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái hay thưởng thức các món đặc sản. Và lý tưởng nhất là có thể đi về trong ngày nếu không muốn nghỉ lại qua đêm.

Cần Giờ, điểm đến không thể bỏ qua Vũ Phượng

Vũng Tàu cũng luôn là sự lựa chọn số 1 với người dân TP.HCM cả về cự ly và nhiệt độ. Theo dự báo trong 10 ngày tới, địa phương này không có mưa nhưng trời nhiều mây và nhiệt độ giảm chỉ từ 33 - 34 độ C, thấp hơn các tỉnh thành khác từ 4 - 6 độ C.

Nhờ có cao tốc, Bình Thuận gần đây nhận được sự ưu tiên của nhiều người dân TP.HCM vì di chuyển thuận tiện hơn. Dịp lễ này, Bình Thuận khá nóng với 34 - 35 độ C, đặc biệt ngày 1.5 lên tới 36 độ C nhưng gió biển, tắm biển cũng sẽ giúp giải nhiệt phần nào.

Các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh nhận được sự quan tâm của nhiều người vì cự ly vừa phải, thuận tiện đi bằng xe gia đình nhưng nắng nóng gay gắt (từ 37 độ C trở lên) đến đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C) kéo dài từ nay đến 10 ngày tới. Cụ thể như tại Bình Dương ngày 1.5, nhiệt độ thấp nhất là 30 độ C và cao nhất đến 38 độ C. Tại Tây Ninh, từ thứ năm tuần này đến thứ tư tuần sau (1.5) nắng nóng đến 38 - 39 độ C, sau đó mới hạ bớt.

Các tỉnh sông nước miệt vườn ĐBSCL có nhiệt độ phổ biến từ 35 - 36 độ C, đến ngày 30.4 - 1.5 lên đến 36 - 37 độ C nhưng điểm cộng là vùng này đang vào mùa thu hoạch nhiều loại trái cây nhiệt đới. Các tỉnh miền Tây hiện giao thông thuận lợi nên cũng không mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Có lẽ câu hỏi nhiều người quan tâm nhất là nhiệt độ ở nơi được ví là "máy lạnh thiên nhiên khổng lồ" Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ là bao nhiêu? Với riêng TP.Đà Lạt, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C, cao nhất 30 độ C. Riêng ngày 30.4 nhiệt độ cao nhất 28 độ C và ngày 1.5 là 29 độ C. Đối với tỉnh Lâm Đồng nói chung, trời có mây nhưng không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C, riêng ngày 1.5 là 30 độ C.