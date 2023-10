Lee Jong Suk khen fan Việt, Super Junior khoe 'nghiện' phở, bánh mì

Lee Jong Suk tại fan meeting Dear. My With diễn ra ở TP.HCM hôm 21.10 FB JS, CẮT TỪ CLIP

Ngoài concert BamBam The 1st World Tour [AREA52] tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), Sài thành còn là điểm đến của Lee Jong Suk cùng fan meeting Dear. My With.

Tại buổi giao lưu với fan Việt lần này, Lee Jong Suk gây ấn tượng với vẻ điển trai và sự thân thiện. Sao phim Big Mouth còn trổ tài ca hát, nhảy nhạc Kpop và chủ động thực hiện nhiều hành động đáng yêu dành cho người hâm mộ. Anh cũng liên tục "thả thính" bằng nhiều câu tiếng Việt như: "Anh thích em", "Em dễ thương"…

Park Ji Hoon khoe nón lá fan Việt tặng trong hậu trường show INSTAGRAM NV

Cùng thời điểm diễn ra concert BamBam The 1st World Tour [AREA52] và fan meeting Dear. My With của Lee Jong Suk là lễ hội âm nhạc té nước WOW KMusic Festival 2023, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc đến từ Kpop như Super Junior L.S.S (Leeteuk, Shindong, Siwon), Chanyeol (EXO), Park Ji Hoon, CIX…

Dàn tên tuổi đình đám Kpop biểu diễn nhiệt tình. Riêng Chanyeol còn chiếm cảm tình fan Việt bằng những lời "thả thính" ngọt ngào như: "Xin chào, anh nhớ em nhiều", "Anh yêu em"…

Leeteuk (trái) và Chanyeol (EXO) cập nhật story về đêm diễn ở TP.HCM INSTAGRAM NV

Trong khi đó, Super Junior L.S.S cũng khiến người hâm mộ Việt Nam bật cười thích thú bằng những chia sẻ về niềm đam mê với ẩm thực. Siwon cho hay anh đã ăn đến 12 tô phở trong chuyến đi đến Việt Nam lần này. Nam ca sĩ kể: "Sáng nay tôi ăn hai tô, sau đó đến buổi trưa ăn hai tô, hôm qua ăn bốn tô, ở Nha Trang cũng ăn hai tô". Thành viên chung nhóm Shindong trêu Siwon nên mở quán phở. Còn Leeteuk hài hước gọi Siwon là "Mr Phở". Siwon cũng tán thành và hô lớn: "Tôi tên là Siwon Phở".

Shindong của Super Junior L.S.S lại thích bánh mì. Anh tiết lộ: "Tôi đang nghiện bánh mì Việt Nam. Sáng nay (21.10) khi vừa đến Việt Nam đã ăn, tí nữa diễn xong cũng ăn bánh mì. Bánh mì rất ngon các bạn ạ". Đồng thời, Shindong nói cảm thấy kỳ lạ vì khi không thích ăn rau ở Hàn Quốc nhưng sang Việt Nam lại thấy rau rất ngon. Siwon nhanh chóng tiếp lời Shindong: "Anh biết vì sao không? Vì anh quá thích Việt Nam đó".

Trước đêm diễn 21.10, Siwon đến Việt Nam từ sớm tham gia chiến dịch thiện nguyện TWITTER NV

Thành viên còn lại của Super Junior L.S.S là Leeteuk lại công khai tình cảm dành cho ẩm thực Việt Nam thông qua mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Leeteuk cập nhật trạng thái ăn phở, nem rán, chả giò, bánh mì… Được biết, ở WOW KMusic Festival 2023, Super Junior L.S.S cũng úp mở khả năng trở lại Việt Nam năm sau.

Tại một sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn, Kim Sung Gyu (Infinite) ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào trong những ca khúc nhẹ nhàng, trầm lắng. Ngoài ra, Kim Sung Gyu còn cố gắng hát See tình qua sự hướng dẫn của nữ ca sĩ Suni Hạ Linh.

Kim Sung Gyu cũng là một trong những sao Hàn biểu diễn ở TP.HCM tối 21.10 BTC

Từ đây đến cuối năm 2023, TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung dự kiến sẽ tiếp tục chào đón nhiều sao quốc tế nổi tiếng như nhóm nhạc nam Westlife, tài tử Hàn Quốc Kim Nam Gil và dàn sao Kpop như Lee Hyori, HyunA, Zico, Zion.T…