Lên bờ 8 tiếng, di chuyển mất 3 tiếng: Cơn ‘đau đầu’ của du lịch Nha Trang

Ngày 30.10, tại phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển, với sự tham gia của các hãng tàu, đơn vị khai thác cảng và doanh nghiệp lữ hành.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, năm 2019 tỉnh đón 52 chuyến tàu biển với 106.509 lượt khách lên bờ. Năm 2025 chỉ còn 28 chuyến với 34.704 lượt khách. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 38 chuyến với hơn 60.000 lượt khách, vượt cả năm 2025.

Tại hội thảo, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng Khánh Hòa có cơ sở để chọn du lịch tàu biển làm hướng đột phá, từng bước hình thành cực tăng trưởng mới của kinh tế biển.

"Một con tàu lớn cập cảng chưa làm nên một ngành kinh tế lớn. Cực tăng trưởng chỉ hình thành khi dòng tàu, dòng khách quốc tế tạo được nhu cầu ổn định cho một hệ thống doanh nghiệp, dịch vụ, lao động và đầu tư tại địa phương", ông Thiên nói.

PGS-TS Trần Đình Thiên trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Thiên, năm 2018, Khánh Hòa từng đón 135.000 lượt khách tàu biển, cao hơn đáng kể so với hiện nay. Vì vậy, sự phục hồi chưa đồng nghĩa với việc địa phương đã có năng lực cạnh tranh mới.

Ông đề xuất Khánh Hòa phát triển theo ba nấc: Làm tốt vai trò điểm ghé cảng, trở thành điểm đến để tàu lưu lại qua đêm và tiến tới cảng đầu cuối hành trình kết hợp sân bay Cam Ranh. Tỉnh cần giao một đầu mối chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến tàu, đồng thời làm tốt một cụm đón khách trước khi mở rộng đầu tư.

Từ thực tế khai thác, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist, nhận định: "Khánh Hòa vẫn chủ yếu là điểm ghé thăm phụ trong hải trình quốc tế, chưa trở thành điểm đến ưu tiên hoặc cảng nhà".

Theo bà Trà, Cảng quốc tế Cam Ranh đủ sức đón tàu siêu lớn nhưng cách trung tâm Nha Trang 45 đến 50 km, mỗi chiều mất 1 - 1,5 giờ, trong khi khách chỉ có khoảng 8 giờ trên bờ. Tuyến quen thuộc qua tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm và đi xích lô vẫn chiếm khoảng 60 đến 70% chương trình tour.

Tàu biển du lịch ghé Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Còn tại vịnh Nha Trang, từ giữa năm 2024, bến cảng Nha Trang phải dừng tiếp nhận tàu khách vì kết cấu xuống cấp. Tàu lớn phải neo ngoài vịnh rồi trung chuyển khách vào bến du thuyền Ana Marina.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận, lợi thế về tài nguyên và vị trí địa lý mới chỉ là điều kiện ban đầu. Một điểm đến muốn được hãng tàu chọn thường xuyên phải đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí, từ hạ tầng tiếp nhận tàu, quy trình đón trả khách nhanh chóng, an toàn đến sản phẩm đặc sắc và môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

"Để phát triển du lịch tàu biển bền vững, Khánh Hòa không chỉ cần phát huy lợi thế về cảnh quan và vị trí địa lý mà còn phải xây dựng hệ thống dịch vụ đồng bộ, chuyên nghiệp, thuận tiện và có sức cạnh tranh trong khu vực", ông Biên nói.

Trên vịnh Nha Trang, tàu lớn phải neo ngoài vịnh rồi trung chuyển khách vào bến du thuyền Ana Marina ẢNH: BÁ DUY

Thời gian tới, tỉnh sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào hạ tầng cảng biển, nhà ga hành khách và bến du thuyền, phù hợp nhu cầu thị trường. Đồng thời, Khánh Hòa tăng cường kết nối trực tiếp với các hãng tàu, đa dạng sản phẩm trên bờ gắn với di sản, ẩm thực, làng nghề, giải trí về đêm; xây dựng chương trình lưu trú trước và sau hải trình để tăng chi tiêu của khách.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục, liên kết với các địa phương nhằm hình thành những hành trình du lịch liên vùng, liên cảng.