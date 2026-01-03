LG Gram 2026 thách thức giới hạn trọng lượng laptop

Theo Digitaltrends, Aerominum là vật liệu không chỉ giúp khung máy nhẹ hơn mà còn đảm bảo độ bền và khả năng chống trầy xước, đáp ứng các tiêu chuẩn độ bền quân sự. LG tự hào công bố đây là chiếc laptop 17 inch nhẹ nhất thế giới trang bị card đồ họa RTX chuyên dụng nhằm thu hút sự chú ý của những người không thích mang vác thiết bị nặng nề.

LG Gram mới hứa hẹn gây ấn tượng mạnh tại CES 2026 ẢNH: LG

Giống như truyền thống đối với dòng laptop siêu nhẹ của LG, dòng LG Gram mới sẽ được trưng bày tại sự kiện công nghệ CES 2026 (Mỹ). Dòng sản phẩm này bao gồm 2 mẫu chính: LG Gram Pro 17 và LG Gram Pro 16, mỗi mẫu đều có những điểm nổi bật riêng.

Hai thành viên mới của gia đình LG Gram

LG Gram Pro 17 gây ấn tượng với màn hình LCD lớn cho độ phân giải 2.560 x 1.600, bộ nhớ GDDR7 8 GB và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5050, tất cả được gói gọn trong thân máy có kích thước tương đương nhiều mẫu laptop 16 inch. LG cho biết thiết bị đủ sức xử lý các tác vụ đồ họa nặng, sáng tạo nội dung và chơi game, mặc dù có thể không đáp ứng được yêu cầu của các game thủ chuyên nghiệp mà phù hợp với nhu cầu chơi game ở phân khúc tầm trung với độ phân giải 1.080p. Tuy nhiên, mẫu máy này chỉ được bán tại Bắc Mỹ.

Trong khi đó, LG Gram Pro 16 inch thiết lập tiêu chuẩn mới với trọng lượng nhẹ nhất trong phân khúc 16 inch, tích hợp hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) cả trên thiết bị và đám mây. Máy sở hữu màn hình OLED 2.880 x 1.800 và sử dụng CPU Intel Core Ultra mới nhất giúp mang lại hiệu suất cao cho các tác vụ đa nhiệm, chỉnh sửa và phát trực tuyến.

LG Gram Pro 16 inch còn giới thiệu tính năng "AI kép", cho phép laptop chạy một số tính năng AI trực tiếp trên thiết bị và tận dụng dịch vụ AI dựa trên đám mây khi kết nối internet.

Hiện tại, LG vẫn chưa công bố giá cả và thời điểm phát hành chính thức, tuy nhiên công ty Hàn Quốc đang chuẩn bị cho một màn ra mắt ấn tượng tại CES sắp tới. Bên cạnh Gram 2026, LG còn dự kiến giới thiệu tại CES các sản phẩm khác gồm màn hình OLED RGB 4K 27 inch và một chiếc TV OLED cao cấp có khả năng vượt trội hơn cả mini LED về độ sáng tối đa.