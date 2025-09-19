Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác VN - LHQ, nhấn mạnh LHQ luôn là người bạn gắn bó với VN trên chặng đường phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại VN ẢNH: TTXVN

Trao đổi về các trọng tâm phát triển, Chủ tịch nước nêu rõ VN đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng thời, VN cũng đang nỗ lực tăng cường các công tác trọng tâm về hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thi hành pháp luật, thúc đẩy kinh tế tư nhân, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức LHQ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho VN trên các lĩnh vực này, đặc biệt là về tư vấn chính sách, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực.

Về Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80, Chủ tịch nước nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt - khi LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập, VN vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cả LHQ và VN đều đang nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thích ứng với các yêu cầu của thời đại.

Chủ tịch nước nhắc lại lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu, nhấn mạnh VN sẽ tiếp tục có những hành động cụ thể đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung của thế giới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn cầu…

Bà Tamesis khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ VN trong thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.