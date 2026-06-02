Lịch âm hôm nay 2.6: Thấy sao Tua Rua mọc, người Việt sắp đón tiết Mang chủng

Dương lịch hôm nay là thứ ba, cũng là ngày thứ hai người Việt đón tháng 6, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 152. Theo lịch âm hôm nay 2.6 là ngày 17 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, đánh dấu tiết Mang chủng 2026 tới gần.

Hôm qua người Việt vừa trải qua ngày đầu tiên của tháng 6 dương lịch. Tháng này có 30 ngày, theo lịch âm, tháng này bắt đầu từ hôm qua ngày 16 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ và kéo dài tới ngày 16 tháng 5, còn gọi là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đạo Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất xấu, xuất hành bị hại, mất của".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Tiết Mang chủng sắp tới

Tiểu mãn có ý nghĩa là "lũ nhỏ". Theo kinh nghiệm dân gian, đây là thời điểm kết thúc tình trạng khô hạn, thiếu nước do những đợt nắng nóng, oi bức ở tiết Lập hạ, cho thấy lượng nước dồi dào hơn.

Tiết Tiểu mãn là thời điểm quan trọng cho việc chăm sóc cây trồng, hoa quả bởi các loài sinh vật và vi sinh vật trong thời kỳ này cũng sinh trưởng rất mạnh mẽ, gây ảnh hưởng xấu lên các loại cây trồng, người nông dân cần chú ý theo dõi, chăm tưới và cắt tỉa thường xuyên hơn. Tiết Tiểu mãn là thời điểm nhiệt độ và độ ẩm đều tăng cao, nhiều người cần chú ý đến tình trạng sức khỏe khỏi một số bệnh đặc trưng ở mùa này.

Theo quy ước, hằng năm, tiết Mang chủng là thời đoạn bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6.6 khi kết thúc tiết Tiểu mãn và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22.6 khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Năm 2026, tiết Mang chủng chính thức bắt đầu vào ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "ngũ cốc trổ bông". Tuy nhiên đối với người nông dân Việt Nam, ý nghĩa của nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời.

Theo kinh nghiệm dân gian, tiết Mang chủng có ý nghĩa khi người nông dân nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Mang chủng ứng với kinh độ mặt trời bằng 60°.

Ở Việt Nam, ngày 2.6 hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế xe Volkswagen Bus (International Volkswagen Bus Day). Ngày này được sáng lập vào năm 2023 bởi National Day Calendar và Volkswagen, nhằm tôn vinh dòng xe mang tính biểu tượng này.

Timeanddate.com cho biết ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày tan sở sớm. Ngày lễ không chính thức này được tổ chức hằng năm vào ngày 2.6, trừ khi ngày đó rơi vào cuối tuần. Khi đó, ngày lễ sẽ được chuyển sang thứ hai tuần sau.

Ngày này khuyến khích mọi người dành chút thời gian trong ngày làm việc cho bản thân và làm những việc giúp họ thư giãn. Một lợi ích khác của việc tan làm sớm là gì? Bạn tránh được giờ cao điểm giao thông!