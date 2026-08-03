Lịch âm hôm nay 3.8: Lưu ý việc không nên làm ngày Kỷ Dậu

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 215. Theo lịch âm hôm nay 3.8 là ngày 21 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 3.8 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 11 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 3.8 hôm nay là ngày gì?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải ngày nghỉ lễ hay ngày kỷ niệm đặc biệt. Trên thế giới, ngày 3.8 hằng năm được biết đến là ngày nước Cộng hòa Niger tuyên bố độc lập khỏi Pháp vào (3.8.1960 - 3.8.2026).

Cho đến đầu thế kỷ 19, lịch sử Niger còn chưa rõ ràng. Các vùng đất nay là Niger nằm giữa thảo nguyên và sa mạc là nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa các bộ lạc du mục và người bản địa gốc Phi.

Năm 1805, người châu Âu bắt đầu đến Niger. Say đó, Pháp chiếm Niger và sáp nhập vào khối Tây Phi thuộc Pháp. Ngày 18.12.1958, Niger tuyên bố thành lập nước cộng hòa. Ngày 3.8.1960 Pháp trao trả độc lập cho Niger và ông Diori Hamani được bầu làm tổng thống đầu tiên.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày dưa hấu. Với thành phần gần 92% là nước, loại quả này chứa nhiều vitamin A, C và chất chống ô xy hóa.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày dưa hấu ẢNH: B.C

Dưa hấu là một loại thực phẩm cổ xưa được cho là có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Phi. Các nhà sử học đã tìm thấy bằng chứng về việc trồng dưa hấu từ cách đây 4.000 năm. Ngày nay, nhiều giống dưa hấu được trồng ở các vùng khí hậu ấm áp trên thế giới.