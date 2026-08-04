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Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 4.8: Ngày Canh Tuất may mắn, dân gian quan niệm nên làm gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
Lịch âm hôm nay 4.8 ngày Canh Tuất, theo quan niệm dân gian là ngày đẹp. Dân gian quan niệm nên làm gì vào ngày này?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 216. Theo lịch âm hôm nay 4.8 là ngày 22 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 4.8: May mắn ngày Canh Tuất, dân gian quan niệm nên làm gì? - Ảnh 1.

Lịch âm hôm nay 4.8 có gì đặc biệt

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 12 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 4.8 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải ngày nghỉ lễ hay ngày kỷ niệm đặc biệt. Trên thế giới, 4.8 được biết tới là ngày Quốc tế báo gấm (International Clouded Leopard Day).

Theo nationaltoday.com, ngày này được tổ chức vào ngày 4.8 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo tồn loài báo hoa mai, một trong những loài mèo lớn quý hiếm đang bị đe dọa tại châu Á.

Nạn phá rừng quy mô lớn và săn trộm để buôn bán động vật hoang dã tiếp tục đe dọa quần thể báo gấm. Trước nguy cơ tuyệt chủng liên tục, các chương trình nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt đã được triển khai vào những năm 1980. Báo gấm có tuổi thọ trung bình 11 năm trong điều kiện nuôi nhốt, một con số khá tốt so với khi chúng sống trong tự nhiên.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày của phụ nữ độc thân đi làm. Theo Timeanddate.com, ngày này dành để tôn vinh vai trò quan trọng của những phụ nữ độc thân đi làm trong cộng đồng và xã hội của chúng ta.

Ngày lễ không chính thức này được tạo ra bởi Barbara Payne, người nhận thấy rằng mặc dù phụ nữ độc thân đi làm có những đóng góp quan trọng về kinh tế và xã hội, nhưng lại không có ngày lễ nào tôn vinh thành tựu, sự sáng tạo và lòng dũng cảm của họ. Ngày của phụ nữ độc thân đi làm thành lập vào năm 2006.

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