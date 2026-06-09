Lịch âm hôm nay 9.6: Ngày Hảo Thương có phải là ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 158. Theo lịch âm hôm nay 9.6 là ngày 24 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 9.6 dân gian quan niệm là ngày đẹp, vì sao? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hảo Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6.

Ngày 9.6 hôm nay là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 8.6 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên có nhiều ngày kỷ niệm trên thế giới mà người Việt cũng như người dân ở nhiều quốc gia quan tâm. Theo Timeanddate.com, hôm nay là ngày Lưu trữ quốc tế (International Archives Day).

Tại đại hội thường niên tháng 11.2007, Hội đồng Lưu trữ quốc tế đã quyết định lấy ngày 9.6v là ngày Lưu trữ quốc tế. Sự lựa chọn này xuất phát từ việc kỷ niệm ngày thành lập Hội đồng Lưu trữ quốc tế vào ngày 9.6.1948.

Ngày này nhằm hướng đến việc bảo quản và phát huy một cách có hiệu quả các di sản tài liệu lưu trữ và tôn vinh người làm lưu trữ trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của các tài liệu lưu trữ.

Ở Mỹ cũng như một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày vịt Donald. Timeanddate.com cho biết ngày này kỷ niệm nhân vật hoạt hình được mọi người yêu thích là vịt Donald.

Vào ngày này năm 1934, nhân vật nổi tiếng của Walt Disney này đã ra mắt trong phim hoạt hình ngắn có tên The Wise Little Hen (tạm dịch: Chú gà mái thông thái). Donald là một chú vịt hoạt hình nóng tính với những đặc điểm giống con người. Được xem là một trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại, chú vịt này đã xuất hiện trong hàng trăm bộ phim và là nhân vật chính trong hàng ngàn cuốn truyện tranh. Truyện tranh về vịt Donald đặc biệt được ưa chuộng ở châu Âu.