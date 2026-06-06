Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay là ngày Kim Dương, dương lịch 6.6 xuất hiện ngày đặc biệt

Cao An Biên
Cao An Biên
06/06/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch dương, hôm nay là ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6.6. Theo lịch âm hôm nay là ngày Kim Dương, có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 155. Theo lịch âm hôm nay 6.6 là ngày 21 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Kim Dương, dương lịch 6.6 xuất hiện ngày đặc biệt - Ảnh 1.

Lịch âm hôm nay 6.6 có gì đặc biệt?

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 2 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6.

Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "ngũ cốc trổ bông". Tuy nhiên đối với người nông dân Việt Nam, ý nghĩa của nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời.

Nguồn gốc ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6.6

Tại Việt Nam, hôm nay 6.6 là ngày đặc biệt được nhiều người quan tâm khi hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2026).

Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam được tổ chức vào ngày 6.6 hằng năm. Đây là dịp quan trọng để tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn của các bậc cao niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch âm hôm nay là ngày Kim Dương, dương lịch 6.6 xuất hiện ngày đặc biệt - Ảnh 2.

Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2026)

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 26.5.2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 772/QĐ-TTg, lấy ngày 6.6 hằng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Trên thế giới, 6.6 là ngày Yo-yo quốc tế, theo nationaltoday.com. Ngày này nhằm tôn vinh Donald F. Duncan - một trong những người có công đưa trò chơi yo-yo trở nên phổ biến tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Ông sinh ngày 6.6.1892 và đó là lý do vì sao ngày sinh của ông được chọn làm dịp kỷ niệm. Vào ngày này hằng năm, cộng đồng yêu thích yo-yo hay tổ chức các sự kiện như biểu diễn, thi đấu và giao lưu. Ngoài ra, yo-yo còn được xem là biểu tượng của sự kiên nhẫn, khéo léo và sáng tạo, đặc biệt trong văn hóa trẻ em tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Tin liên quan

Tháng 6 dương lịch xuất hiện ngày đặc biệt, lịch âm có gì thú vị?

Tháng 6 dương lịch xuất hiện ngày đặc biệt, lịch âm có gì thú vị?

Hôm nay 1.6 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tháng 6 dương lịch - tháng có nhiều ngày kỷ niệm đặc biệt. Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay có gì thú vị?

Lịch âm hôm nay 4.6: Ngày Đường Phong có phải ngày đẹp?

Lịch âm hôm nay: Tiết Mang chủng bắt đầu, từ 5.6 người Việt cần lưu ý gì?

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm lịch âm hôm nay Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam ngày 6/6 là ngày gì ngày 6/6 ngày kim dương lịch vạn niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận