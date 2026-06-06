Lịch âm hôm nay là ngày Kim Dương, dương lịch 6.6 xuất hiện ngày đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 155. Theo lịch âm hôm nay 6.6 là ngày 21 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 6.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 2 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6.

Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "ngũ cốc trổ bông". Tuy nhiên đối với người nông dân Việt Nam, ý nghĩa của nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời.

Nguồn gốc ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6.6

Tại Việt Nam, hôm nay 6.6 là ngày đặc biệt được nhiều người quan tâm khi hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2026).

Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam được tổ chức vào ngày 6.6 hằng năm. Đây là dịp quan trọng để tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn của các bậc cao niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2026) ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 26.5.2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 772/QĐ-TTg, lấy ngày 6.6 hằng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Trên thế giới, 6.6 là ngày Yo-yo quốc tế, theo nationaltoday.com. Ngày này nhằm tôn vinh Donald F. Duncan - một trong những người có công đưa trò chơi yo-yo trở nên phổ biến tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Ông sinh ngày 6.6.1892 và đó là lý do vì sao ngày sinh của ông được chọn làm dịp kỷ niệm. Vào ngày này hằng năm, cộng đồng yêu thích yo-yo hay tổ chức các sự kiện như biểu diễn, thi đấu và giao lưu. Ngoài ra, yo-yo còn được xem là biểu tượng của sự kiên nhẫn, khéo léo và sáng tạo, đặc biệt trong văn hóa trẻ em tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.