Lịch âm hôm nay 4.6: Ngày Đường Phong có phải ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 153. Theo lịch âm hôm nay 4.6 là ngày 19 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 4.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đường Phong. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 15 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Đây là ngày cuối cùng của tiết khí này, tiết khí thứ 8 trong 24 tiết khí của năm, đánh dấu một giai đoạn tiết khí mới sắp bắt đầu.

Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5. Trong thời đoạn của tiết khí Tiểu mãn thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 4.6 là ngày gì?

Ở Việt Nam, vào ngày 4.6.1930, nhà cách mạng Châu Văn Liêm đã hy sinh khi lãnh đạo cuộc biểu tình của nông dân tại Q.Đức Hòa (Long An cũ).

Năm 1945, Tổng bộ Việt Minh đã công bố việc thành lập khu Giải phóng Việt Bắc - một vùng chiến lược bao gồm các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên cùng với một số khu vực lân cận. Khu vực này nhanh chóng trở thành căn cứ địa cách mạng trọng yếu, đóng vai trò then chốt trong thành công của cách mạng tháng Tám.

Trong khi đó ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày ôm mèo, theo Timeanddate.com. Vào ngày lễ không chính thức này, hãy dành cho người bạn mèo của bạn một cái ôm thật chặt.

Hôm nay là ngày ôm mèo ẢNH: CAO AN BIÊN

Mặc dù nguồn gốc của ngày ôm mèo vẫn chưa được biết rõ, nhưng những người sáng lập ra ngày lễ này muốn mọi người thể hiện tình yêu thương với những chú mèo của mình bằng cách ôm chúng thật chặt. Việc ôm mèo cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc âu yếm mèo có thể giúp giảm căng thẳng và thư giãn.

Theo các nhà nghiên cứu hành vi động vật, mèo là những sinh vật độc lập, thể hiện tình yêu theo những cách tinh tế. Chúng có thể kêu gừ gừ với bạn hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian ở bên bạn để thể hiện tình yêu và sự trân trọng của chúng. Cọ đầu vào người chủ cũng là một cách mà mèo bày tỏ tình cảm.