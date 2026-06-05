Lịch âm hôm nay: Tiết Mang chủng bắt đầu, từ 5.6 người Việt cần lưu ý gì?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 154. Theo lịch âm hôm nay 5.6 là ngày 20 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tiết Mang chủng bắt đầu.

Lịch âm hôm nay 5.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Như vậy, hôm qua là ngày cuối cùng của tiết khí Tiểu mãn.

Tiết khí Tiểu mãn bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào hôm nay. Trong thời đoạn của tiết khí Tiểu mãn thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào.

Tiết Mang chủng có gì đặc biệt?

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Theo quy ước, hằng năm, tiết Mang chủng là thời đoạn bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6.6 khi kết thúc tiết Tiểu mãn và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22.6 khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Năm 2026, tiết Mang chủng chính thức bắt đầu vào ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "ngũ cốc trổ bông". Tuy nhiên đối với người nông dân Việt Nam, ý nghĩa của nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời.

Theo kinh nghiệm dân gian, tiết khí Mang chủng người nông dân nên tranh thủ thời tiết mưa nhiều, có độ ẩm cao để gieo giống ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Mang chủng ứng với kinh độ mặt trời bằng 60°.

Dân gian có câu "Tiết Mang chủng mau mau trồng trọt". Ở Việt Nam, vào tiết Mang chủng có nơi đã bắt đầu gieo trồng vụ mới nhưng có nơi chỉ mới bắt đầu mùa gặt, nguyên nhân là do đặc điểm khí hậu đa dạng ở mỗi nơi.

Theo kinh nghiệm dân gian, tiết khí này người nông dân nên tranh thủ thời tiết mưa nhiều, có độ ẩm cao để gieo giống, nếu không kịp tiến độ thì thời kỳ sinh trưởng của lúa sẽ bị ngắn lại dễ gặp sâu bệnh, năng suất không cao.