Lịch âm hôm nay là ngày Thuần Dương: Ngày may mắn để xuất hành

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 156. Theo lịch âm hôm nay 7.6 là ngày 22 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, 7.6 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thuần Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6.

Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "ngũ cốc trổ bông". Tuy nhiên, đối với người nông dân Việt Nam, ý nghĩa của nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời.

Ngày 7.6 là ngày gì ở Việt Nam và thế giới?

Ở Việt Nam, ngày 7.6 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, hôm nay có một số sự kiện lịch sử và ngày kỷ niệm được nhiều người quan tâm. Về góc độ ngoại giao, ngày 7.6.1978 đánh dấu sự kiện Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua nhiều thập kỷ, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố và phát triển. Tháng 2.1997, Thổ Nhĩ Kỳ mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Tháng 10.1999, Việt Nam mở văn phòng đại diện thương mại tại Istanbul. Tháng 10.2003, Việt Nam nâng Tổng lãnh sự quán Istanbul lên Đại sứ quán và chuyển về thủ đô Ankara.

Trùng hợp, cũng vào ngày 7.6.1994, Việt Nam và Slovenia lập quan hệ ngoại giao. Dù vậy, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước thực chất đã bắt đầu từ năm 1957 khi Slovenia còn là một nước cộng hòa thuộc Nam Tư.

Trên thế giới, hôm nay là ngày VCR, một ngày lễ vui vẻ ở Mỹ, theo Timeanddate.com. Hãy quay ngược thời gian và cùng tôn vinh chiếc máy ghi hình băng video (VCR) giản dị vào ngày 7.6, ngày VCR.

Ngày lễ không chính thức này, với nguồn gốc không rõ ràng, khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về công nghệ đã hoàn toàn thay đổi cách mọi người xem truyền hình và ghi lại những kỷ niệm.

Là một phát minh mang tính đột phá vào thời đó, máy ghi hình băng video (VCR) lần đầu tiên được công ty điện tử Ampex của Mỹ tung ra thị trường vào năm 1956. Tuy nhiên, chiếc VRX-1000 không ngay lập tức trở thành thiết bị phổ biến trong mọi gia đình. Điều này phần lớn là do giá thành của nó lên tới 50.000 USD!

Theo thời gian, cùng với sự phát triển của công nghệ, máy ghi hình VCR trở nên dễ tiếp cận hơn về giá cả và trở thành một thiết bị điện tử phổ biến trong những năm 1980 và 1990.

Ngành công nghiệp máy ghi hình (VCR) chịu ảnh hưởng nặng nề với sự xuất hiện của đĩa laser và đĩa CD, và việc sử dụng nó nhanh chóng suy giảm. Ngày nay, máy ghi hình không còn được sản xuất nữa.