Lịch âm hôm nay là ngày gì? Dương lịch 8.6 có 2 ngày đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ hai, ngày Đại dương thế giới trùng với ngày Bạn thân, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 157. Theo lịch âm hôm nay 8.6 là ngày 23 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Quý Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày Đại dương thế giới, cũng là ngày Bạn thân. Theo lịch âm hôm nay có gì thú vị? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đạo Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất xấu, xuất hành bị hại, mất của".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6.

Ngày 8.6 là ngày gì ở Việt Nam và thế giới?

Ở Việt Nam, ngày 8.6 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay là ngày được nhiều người quan tâm. Theo Timeanddate.com, hôm nay là ngày Đại dương thế giới.

Vào năm 1992, ở Rio de Janeiro tại Brazil tại Hội nghị trái đất, Canada đã đưa ra một đề nghị lấy ngày 8.6 làm ngày Đại dương thế giới. Cho tới năm 2008, trong Nghị quyết A/RES/63/111, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận ngày này với tên quốc tế là World Oceans Day.

Các đại dương trên thế giới đóng vai trò then chốt đối với sự sống trên trái đất. Theo Liên Hiệp Quốc, chúng là "lá phổi của hành tinh chúng ta, cung cấp phần lớn lượng ô xy cũng như là nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men chính và là một phần quan trọng của sinh quyển".

Hôm nay là ngày Đại dương thế giới 8.6 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong vài thập kỷ qua, các mối đe dọa từ ô nhiễm, đánh bắt cá quá mức và các hình thức khai thác khác đối với môi trường sống biển đã gia tăng đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia thế giới đang tích cực hưởng ứng và tham gia vào ngày lễ này. Vào ngày 8.6, người dân toàn cầu sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ đại dương xanh.

Timeanddate.com cũng cho biết hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày Bạn thân. Đây là ngày tình bạn, một ngày để tôn vinh người bạn thân nhất của bạn và cho họ biết họ quan trọng với bạn đến mức nào.

"Bạn thân là tuyệt vời nhất! Họ là những người bạn mà bạn có thể gọi điện bất cứ lúc nào trong ngày, cùng nhau cười đùa mà chẳng cần lý do gì và tâm sự mọi điều. Họ luôn bên cạnh bạn trong những lúc vui buồn, ủng hộ bạn, xác nhận những quyết định đúng đắn và ngăn bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Nói cách khác, nếu không có bạn thân, cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt", chuyên gia cho thông tin.