Lịch âm hôm nay: Còn mấy ngày nữa tới Phật đản 2026?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 146. Theo lịch âm hôm nay 27.5 là ngày 11 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đạo Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất xấu, xuất hành bị hại, mất của".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 7 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Sắp tới đây, giữa tháng 4 âm lịch này có một sự kiện quan trọng trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 4 - đó chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Ngày này được rất nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ.

Cụ thể, ngày rằm tháng 4 (15 tháng 4) diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 5 dương lịch (31.5), còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Theo lịch vạn niên, đây là ngày Kim Dương, một ngày đẹp để xuất hành, khởi sự việc lớn. Tính từ hôm nay 27.5, còn 5 ngày nữa sẽ đến ngày Phật đản.

Ở Việt Nam, ngày 27.5 hằng năm được biết đến là ngày truyền thống của Bệnh viện Quân y 354. Đây là ngày kỷ niệm sự ra đời và phát triển của một cơ sở y tế có vị trí quan trọng tại Việt Nam.

Năm 2026 là kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của Bệnh viện Quân y 354 (27.5.1949 - 27.5.2026). Ngày 27.5.1949, Bệnh xá Quân y Trần Quốc Toản, tiền thân của Bệnh viện Quân y 354 được thành lập tại Thái Nguyên với nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, cho dân công, nhân dân tại chiến khu Việt Bắc.

Sự kiện trên thế giới, ngày 27.5.1660, Thụy Điển và Đan Mạch ký kết Hòa ước Copenhagen, kết thúc cuộc chiến kéo dài 2 năm giữa 2 quốc gia. Ngày 27.5.1937 là ngày khánh thành cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge).

Đây là cây cầu treo dài nhất trên thế giới và đã trở thành một biểu tượng quốc tế của TP.San Francisco, bang California (Mỹ). Golden Gate Bridge cũng được Hiệp hội kỹ sư dân dụng Mỹ (American Society of Civil Engineers) tuyên bố là một trong những kỳ quan thế giới hiện đại.

Trên thế giới, hôm nay là ngày lễ vui vẻ - ngày chống nắng, theo Timeanddate.com. Hãy chuẩn bị cho mùa hè, nếu bạn sống ở Bắc bán cầu bằng cách tìm hiểu thêm về kem chống nắng và những lợi ích của nó vào ngày 27.5, ngày chống nắng.

Vào ngày này, mọi người được khuyến khích tìm hiểu về kem chống nắng, thường là dạng kem hoặc xịt được thoa lên da trần để bảo vệ da khỏi tia cực tím (UV) có hại của mặt trời và khỏi bị cháy nắng. Các chuyên gia y tế khuyên mọi người nên thoa kem chống nắng lên vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để phòng ngừa ung thư da.