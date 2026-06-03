Lịch âm hôm nay ngày Hảo Thương: Ngày gì mà người Việt mong may mắn gõ cửa?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 152. Theo lịch âm hôm nay 3.6 là ngày 18 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 3.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Hảo Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 14 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 3.6 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 3.6 hằng năm không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Xe đạp thế giới (World Bicycle Day), theo Timeanddate.com.

Từ năm 2018, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn ngày 3.6 hằng năm là ngày nhằm tôn vinh xe đạp là một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, tiết kiệm và tốt cho sức khỏe.

Hoạt động thể chất thường xuyên với cường độ vừa phải như đi bộ, đạp xe hoặc chơi thể thao mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Ở mọi lứa tuổi, lợi ích của việc hoạt động thể chất luôn vượt trội so với những tác hại tiềm tàng, ví dụ như tai nạn.

Hôm nay là ngày Xe đạp thế giới (World Bicycle Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ sở hạ tầng an toàn cho việc đi bộ và đạp xe cũng là cách để xã hội để đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe. Đáp ứng nhu cầu của người đi bộ và đi xe đạp là một phần quan trọng của giải pháp giao thông giúp các thành phố hạn chế sự gia tăng khí thải, đồng thời cải thiện chất lượng không khí và an toàn giao thông đường bộ.

Timeanddate.com cho biết ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày lặp lại. Ngày lặp lại là một ngày lễ không chính thức khuyến khích mọi người làm lại hoặc nhắc lại một điều gì đó nhiều lần.

"Không rõ tại sao người ta lại nghĩ ra một ngày lễ khiến những người tham gia lễ hội cứ lặp đi lặp lại như một cái đĩa bị hỏng. Mặc dù ngày này chắc chắn là một trong những ngày lễ kỳ lạ nhất, nhưng việc tổ chức ngày lễ này lại rất đơn giản, không cần nhiều sự chuẩn bị hay nỗ lực - tất cả những gì bạn cần làm là lặp lại chính mình", trang này thông tin.