Lịch âm hôm nay ngày Thiên Tài, dương lịch có ngày đặc biệt về ẩm thực

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 167. Theo lịch âm hôm nay 18.6 là ngày 4 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Quý Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 18.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tài. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6, khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Ngày 18.6 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 18.6 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm khi là ngày Quốc tế ẩm thực bền vững (Sustainable Gastronomy Day).

Trang Timeanddate.com cho biết ngày này do Liên Hiệp Quốc khởi xướng từ năm 2017, nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng thực phẩm bền vững. Ngày này còn thúc đẩy an ninh lương thực, dinh dưỡng, đa dạng sinh học và nông nghiệp bền vững, đồng thời kêu gọi sự hợp tác toàn cầu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng liên quan tới ẩm thực, hôm nay là ngày Sushi quốc tế (International Sushi Day). Theo nationaltoday.com, ngày Sushi quốc tế diễn ra vào ngày 18.6 hằng năm, mời gọi những người yêu thích sushi trên toàn thế giới cùng nhau kỷ niệm món ăn biểu tượng của Nhật Bản.

Hôm nay là ngày Sushi quốc tế ẢNH: TNO

Vào thời Edo, từ năm 1600 đến năm 1800 ở Nhật Bản, món sushi như chúng ta biết ngày nay đã được hình thành. Cá và rau được cuộn trong cơm và trộn với giấm.

Cũng giống như Narezushi, mỗi vùng miền lại có những biến thể riêng, nhưng đây là phiên bản gần giống với phiên bản mà hầu hết mọi người trên thế giới ngày nay đều quen thuộc. Vào đầu những năm 1800, kiểu nigirizushi bắt đầu xuất hiện. Món này bao gồm một đống cơm với một lát cá được đặt lên trên.

Trận động đất Kanto năm 1923 đã làm gián đoạn nền kinh tế Nhật Bản và khiến nhiều người dân ở Edo phải di dời. Người Nhật buộc phải bắt đầu lại cuộc sống ở những nơi mới và điều này đã đưa sushi lan rộng khắp thế giới.

Ngày 18.6 hôm nay cũng là ngày Tự hào về người tự kỷ (Autistic Pride Day), tôn vinh sự đa dạng thần kinh và nâng cao nhận thức về tự kỷ.