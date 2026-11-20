Cúp nước ở phường Tân Phú

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.11 đến 5 giờ, ngày 21.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kênh Tân Hóa từ đường Lũy Bán Bích đến Hòa Bình; đường Hòa Bình từ đường Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa. đường Lũy Bán Bích, Nguyễn Trọng Quyền, Lê Quát, Bùi Cẩm Hổ và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.11 đến 5 giờ, ngày 24.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đồng Đen (số lẻ), Hồng Lạc (số chẵn), Bàu Cát (số chẵn), Phạm Phú Thứ, Phan Sào Nam, Ca Văn Thỉnh và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.11 đến 5 giờ, ngày 24.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Quới (số lẻ) từ đường Bình Trị Đông đến Mã Lò; hẻm 413 đường Lê Văn Quới; hẻm 730 Hương lộ 2; đường Đất Mới (số lẻ) từ đường Lê Văn Quới đến Hương lộ 2.

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay 20.11 ẢNH: TN





Phường Bình Tiên

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.11 đến 5 giờ, ngày 21.11.

Khu vực cúp nước gồm: quốc lộ 50 từ đường Phạm Thế Hiển đến Bùi Minh Trực; đường Lưu Hữu Phước từ đường Mễ Cốc đến Bình Đức.

Phường Bến Thành

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.11 đến 5 giờ, ngày 21.11; từ 22 giờ, ngày 21.11 đến 5 giờ, ngày 22.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bến Thành.

Phường Tân Định

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.11 đến 5 giờ, ngày 21.11; từ 22 giờ, ngày 21.11 đến 5 giờ, ngày 22.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.