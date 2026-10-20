Hàng trăm người rước kiệu, xin lửa ngày vía Bà Mariamman ở trung tâm TP.HCM

Theo ban quản lý đền Bà Mariamman (đường Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM), Mariamman có nghĩa là "mẹ Mari", là nữ thần mang lại mưa thuận gió hòa, sự phì nhiêu, nhưng cũng kiểm soát bệnh tật ở miền Nam Ấn Độ. Bà là nữ thần mẹ ngự trị ở nông thôn của các bang Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh và Maharashtra. Đây là nữ thần địa phương thân thiết với cây cỏ, đất đá và người dân nghèo khó ở nông thôn.
Diễn ra trong 10 ngày và kết thúc vào ngày chính lễ - ngày 11 tháng 9 âm lịch, lễ vía Bà Mariamman là dịp ngôi đền được trang hoàng độc đáo. Không gian nơi đây rực rỡ sắc màu với lá xoài, lá dừa non kết thành hình chim chóc, mũi tên, cùng những cây chuối nguyên hoa, trái và lá tươi tốt. Mục đích của ngày vía này nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành, dâng cúng lễ vật lên Bà với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào, hôn nhân suôn sẻ, bình an và may mắn.
Lễ chính ở đền gồm các nghi thức rước kiệu, rước lửa và chấm son. Trong đó có nghi thức rước kiệu Bà đi 3 vòng quanh đền. Hoa trên kiệu Bà được phân phát cho quan khách đến hành lễ tại đền. Còn nghi thức rước lửa (xin lửa) tượng trưng cho sức khỏe, năng lượng xua tan bóng tối. Chấm son là biểu tượng của danh dự, tình yêu và thịnh vượng.
Kiệu Bà được người chủ lễ cầm lửa dẫn đầu và đi 3 vòng xung quanh điện thờ chính. Đi phía sau là hàng trăm người
ẢNH: PHẠM HỮU
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