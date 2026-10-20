Hàng trăm người rước kiệu, xin lửa ngày vía Bà Mariamman ở trung tâm TP.HCM

Theo ban quản lý đền Bà Mariamman (đường Trương Định, phường Bến Thành, TP.HCM), Mariamman có nghĩa là "mẹ Mari", là nữ thần mang lại mưa thuận gió hòa, sự phì nhiêu, nhưng cũng kiểm soát bệnh tật ở miền Nam Ấn Độ. Bà là nữ thần mẹ ngự trị ở nông thôn của các bang Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh và Maharashtra. Đây là nữ thần địa phương thân thiết với cây cỏ, đất đá và người dân nghèo khó ở nông thôn.

Đền Bà Mariamman còn gọi là chùa Bà Ấn ở trung tâm TP.HCM trước kia được xây dựng để phục vụ riêng cho cộng đồng người Ấn Độ theo đạo Hindu nhưng về sau mở cửa cho công chúng khắp nơi tới cúng lễ, cầu nguyện ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay từ sáng sớm, trước khi nghi lễ chính bắt đầu, nhiều người dân TP.HCM đến đền thắp hương, cầu nguyện ẢNH: PHẠM HỮU

Những người Ấn Độ đang sống và làm việc tại TP.HCM đến hành lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Các vật phẩm cúng tế được người dân mang đến đền. Đa phần là những sản vật gần gũi với đời sống hằng ngày như dừa, muối, đường, dầu ăn, nước lọc... ẢNH: PHẠM HỮU

Diễn ra trong 10 ngày và kết thúc vào ngày chính lễ - ngày 11 tháng 9 âm lịch, lễ vía Bà Mariamman là dịp ngôi đền được trang hoàng độc đáo. Không gian nơi đây rực rỡ sắc màu với lá xoài, lá dừa non kết thành hình chim chóc, mũi tên, cùng những cây chuối nguyên hoa, trái và lá tươi tốt. Mục đích của ngày vía này nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành, dâng cúng lễ vật lên Bà với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào, hôn nhân suôn sẻ, bình an và may mắn.

Lễ chính ở đền gồm các nghi thức rước kiệu, rước lửa và chấm son. Trong đó có nghi thức rước kiệu Bà đi 3 vòng quanh đền. Hoa trên kiệu Bà được phân phát cho quan khách đến hành lễ tại đền. Còn nghi thức rước lửa (xin lửa) tượng trưng cho sức khỏe, năng lượng xua tan bóng tối. Chấm son là biểu tượng của danh dự, tình yêu và thịnh vượng.

Khoảng 8 giờ 45, hàng trăm người từ khắp nơi đã có mặt tại đền, thắp hương cầu nguyện ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 9 giờ, người trong đền thực hiện nghi thức kéo chuông, đánh dấu cho nghi lễ chính thức bắt đầu ẢNH: PHẠM HỮU

Sau đó, chủ lễ cầm khay có đèn dầu bước vào điện thờ Bà Mariamman ẢNH: PHẠM HỮU

Nghi thức quan trọng nhất trong lễ vía chính là rước kiệu. Việc rước kiệu được thực hiện trong khuôn viên đền ẢNH: PHẠM HỮU

Kiệu Bà được người chủ lễ cầm lửa dẫn đầu và đi 3 vòng xung quanh điện thờ chính. Đi phía sau là hàng trăm người ẢNH: PHẠM HỮU

Tiếp nghi thức rước kiệu là nghi thức xin lửa. Nhiều người đến đền cùng tiến về ngọn đèn mà người chủ lễ cầm trên tay. Nghi thức này tượng trưng cho sức khỏe, năng lượng xua tan bóng tối ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó là nghi thức chấm son truyền thống của người Ấn Độ, mang biểu tượng của danh dự, tình yêu và thịnh vượng ẢNH: PHẠM HỮU