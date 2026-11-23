Cúp nước ở phường Sài Gòn

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.11 đến 5 giờ, ngày 25.11; từ 22 giờ, ngày 25.11 đến 5 giờ, ngày 26.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Sài Gòn

Phường Cầu Ông Lãnh

Thời gian cúp nước từ từ 22 giờ, ngày 25.11 đến 5 giờ, ngày 26.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Ông Lãnh.

Phường Bến Thành

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.11 đến 5 giờ, ngày 26.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bến Thành.

Phường Bình Trị Đông

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.11 đến 5 giờ, ngày 24.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Quới (số lẻ, từ đường Bình Trị Đông đến Mã Lò); hẻm 413 đường Lê Văn Quới; hẻm 730 Hương lộ 2; đường Đất Mới (số lẻ, từ đường Lê Văn Quới đến Hương Lộ 2).

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 25.11 đến 5 giờ, ngày 26.11.

Đường Lê Văn Quới (số lẻ, từ đường Bình Trị Đông đến Mã Lò); hẻm 413 Lê Văn Quới); hẻm 730 Hương lộ 2; đường Đất Mới (số lẻ, từ đường Lê Văn Quới đến Hương Lộ 2).

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.11 ẢNH: TN

Phường Bình Tiên

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.11 đến 2 giờ, ngày 24.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí (số chẵn, từ nhà số 206 – 346); đường Phạm Phú Thứ (số chẵn, từ nhà số 120 – 312); hẻm 235, 184 đường Bãi Sậy.

Phường Bảy Hiền

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.11 đến 2 giờ, ngày 24.11; 22 giờ, ngày 25.11 đến 5 giờ, ngày 26.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đồng Đen (số lẻ), Hồng Lạc (số chẵn), Bàu Cát (số chẵn), Phạm Phú Thứ, Phan Sào Nam, Ca Văn Thỉnh và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.11 đến 5 giờ, ngày 26.11.

Đường Lý Thường Kiệt từ đường Bảy Hiền đến Trường Chinh, đường Lạc Long Quân (số lẻ, từ số 1097 - 1129), đường Bảy Hiền từ đường Phạm Phú Thứ đến Lý Thường Kiệt và các hẻm nhánh.