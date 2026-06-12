Cúp nước ở phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.6 đến 5 giờ, ngày 14.6; 22 giờ, ngày 14.6 đến 5 giờ, ngày 15.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 12.6 đến 3 giờ, ngày 13.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ cầu Mỹ Thuận - Võ Văn Kiệt; đường Võ Văn Kiệt (từ đường An Dương Vương - cầu Rạch Cây); chung cư Carina Plaza; chung cư Diamond Riverside.

Phường Chợ Lớn, An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn, An Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.6 đến 1 giờ, ngày 16.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương, Nguyễn Trãi (từ đường Châu Văn Liêm - Nguyễn Tri Phương); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Châu Văn Liêm - Ngô Quyền); đường Lão Từ (từ đường Châu Văn Liêm - Lương Nhữ Học); đường Ký Hòa (từ đường Lương Nhữ Học - Phù Đổng Thiên Vương).

Đường Phú Định (từ đường Lương Nhữ Học - Nguyễn An); đường Mạc Thiên Tích (từ đường Tản Đà - Phước Hưng); đường Châu Văn Liêm, Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục, Phù Đồng Thiên Vương, Tăn Đà, Ngô Quyền (từ đường Hồng Bàng - Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn An (Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo); đường Phước Hưng (từ đường Nguyễn Trãi - An Dương Vương); đường số 2.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 12.6

Phường Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.6 đến 5 giờ, ngày 13.6; 22 giờ, ngày 13.6 đến 5 giờ, ngày 14.6.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 152, 154, 178, 270 đường Nguyễn Trọng Tuyển; toàn bộ hẻm 221 đường Trần Huy Liệu; toàn bộ hẻm 129 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận.

Phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.6 đến 5 giờ, ngày 13.6; từ 22 giờ, ngày 13.6 đến 5 giờ, ngày 14.6.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 38 đường Đỗ Tấn Phong; toàn bộ hẻm 94 đường Trần Khắc Chân, phường Đức Nhuận.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 12 giờ, ngày 15.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (từ ngã tư Bốn xã đến Tân Hòa Đông); đường Đình Nghi Xuân, Liên khu 10-11, Liên khu 5-11-12, Liên khu 2-5; đường Hương Lộ 2 (số lẻ, từ Ngã 4 Bốn xã đến Tân Hòa Đông).

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 11 giờ 30, ngày 15.6.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong); tuyến đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); tuyến đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); tuyến đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16); các tuyến đường số 1, 1A, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong) và các đường, hẻm nhánh trong khu vực trên thuộc phường An Lạc.